لتجنب آثاره الجانبية.. أطعمة يجب تناولها قبل تلقي لقاح كورونا



لقاح كورونا لقاح كورونا



يتلقى الكثير من الأشخاص في هذه الفترة لقاح فيروس كورونا للحماية من العدوى وخاصة في ظل انتشار الموجة الثالثة والخوف من السلالة الهندية.



وكشف العلماء عن أطعمة مهمة يجب تناولها قبل تلقي لقاح كورونا وذلك وفقا لموقع “times of india”.

1) الكركم:



يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين ، والذي يستخدم بانتظام لتظليل مصادر الطعام ومنتجات العناية بالجمال، وعادة ما يستخدم الكركم لظروف تشمل العذاب والتفاقم، وإنه نوع من الأطعمة المضادة للإجهاد لأنه يحمي دماغ المرء من الإجهاد وهو ضروري للغاية قبل التطعيم.

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2) الثومالثوم لا يصدق لتعزيز الحساسية وتغذية الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية، وهذه غنية بالبروبيوتيك التي تغذي البروبيوتيك (كائنات مجهرية كبيرة) في أمعائك، والتأثيرات المجمعة على خفض الكولسترول، ويحتوي على عوامل الوقاية من السرطان التي تضمن عدم تلف الخلايا.3) الزنجبيلقد تساعد جسمك على درء الأمراض المستمرة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجي والتهابات الرئتين، بالإضافة إلى تعزيز النضج الصلب، لأنها تساعد على تقليل التوتر يجب على المرء أن يستهلك قبل أخذ اللقاح لتقليل التوتر.4) الخضرواتتعتبر الخضروات الخضراء على وجه الخصوص ممتازة للعناصر الغذائية والمعادن والمركبات الفينولية، المكملات المعدنية مثل الحديد والكالسيوم أعلى في الخضار الخضراء من الحبوب الغذائية الأساسية، والخضروات مثل السبانخ واللفت والبروكلي غنية بعوامل الوقاية من السرطان.5) الفواكه الطازجةتحتوي الأطعمة الورقية على عناصر غذائية ومعادن ومركبات نباتية كبيرة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على الألياف، هناك العديد من أنواع الأطعمة الورقية التي يمكن الوصول إليها والعديد من الطرق لتخطيطها وطهيها وتقديمها، إنه أحد المكونات الأساسية لتوفير هذا التعزيز لجسم الإنسان قبل أخذ اللقاح.