أول قرار من اتحاد الكرة بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد جهاد جريشة



سيد عبدالحفيظ سيد عبدالحفيظ





علق مصدر باتحاد الكرة، على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي، ضد جهاد جريشة، حكم مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة، في مسابقة الدوري الممتاز.





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وقال المصدر، إنه سيتم التواصل مع جهاد جريشة خلال الساعات المقبلة، للرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ.وأضاف المصدر، أنه في عدم وجود دليل يورط جهاد جريشة، سيتم إصدارة عقوبة ضد سيد عبد الحفيظ.كان سيد عبد الحفيظ قال في تصريحات لقناة النادي الأهلي، أمس الاثنين:" سأحذف رقم جهاد جريشة من هاتفي، كل مرة يخطئ ويتصل ليعتذر مثلما حدث أمام بيراميدز".وتساءل: "جهاد جريشة الذي حكّم في كأس العالم وفي 7 أمم إفريقيا وفي نهائي دوري الأبطال، يحتسب تلك الكرة بالأمس ركلة جزاء؟!" ، كما أن أحمد العدوي حكّم للزمالك 3 مرات تقريبا، احتسب لهم 5 ركلات جزاء".وتابع: "عمرو رمضان الذي كان يحكّم في الدرجة الأولى لأول مرة في حياته، احتسب ركلتي جزاء وطرد في مباراة حرس الحدود، يعني ذبح وسلخ".وشرح: "تقنية الفيديو مثل دخول الامتحان بالكتاب، لا يمكن وقتها أن تخطئ، هذا مستحيل ، لا أقول إن الحكام (بيستقصدوني) مثل أناس آخرين، هذا الكلام عيب ولا يصح أن يُقال، لكن أسأل وجيه أحمد هل هناك مراجعة لقرارات الحكام؟".وتساءل: "هل صدفة أن الـ4 حكام الذين كونوا طاقم مباراتنا أمام الزمالك هم نفسهم الذين أداروا لنا المباريات التالية؟".وأتم: "أنا سعيد للغاية رغم عدم احتساب معروف لركلة جزاء حسين الشحات، لأنها أول مرة في الـ17 مباراة يتم استدعاء الحكم لمراجعة لقطة في الفيديو".