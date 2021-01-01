فيديو .. ما حكم صلاة الجماعة خلف ابني البالغ من العمر ثماني سنوات؟ الإفتاء توضح



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية



ما حكم صلاة الجماعة خلف ابني البالغ من العمر ثماني سنوات؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.



وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، عن السؤال قائلا: إن الصلاة تصح ما دام الابن مميزا، ويعلم كيف يقيمها مستوفيا أركانها وشروطها.

هل يجوز للصبي إمامة والديه



قال "ممدوح" ردا على سؤال من طفل صغير يقول "أنا عايز أصلى بأبويا وأمى وأنا حافظ كذا سورة من القرآن وبابا مش موافق .. اعمل إيه؟: إن في الإسلام يوجد شيء اسمه الصبي المميز، وهو الولد الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولكن يعرف أن يستقل بشئونه ويعرف كيفية الوضوء، فمن فعل ذلك فتصح صلاته لنفسه ومن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وهذه قاعدة فقهية.

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وأضاف، أنه يجوز أن يقدم الأب هذا الطفل للصلاة بهم حتى يتعود على الصلاة ويحبها، بشرط أن يستطيع إقامة الصلاة على وجهها الصحيح.وأشار إلى أنه لو كان غير ذلك أو لا يعرف كيفية الصلاة، فيجوز الوقوف ورائه وعدم الاقتداء به من باب التدريب له.