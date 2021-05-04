أسعار النفط اليوم الاثنين 3 مايو 2021 وهبوط فى خام برنت

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين 3 مايو 2021، إذ قوضت موجة ثانية كارثية من جائحة فيروس كورونا فى الهند تعافى الطلب على الوقود هناك، مما طغى على تفاؤل بشأن انتعاش قوى للطلب على الوقود بالبلاد.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 48 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 66.28 دولار للبرميل، فى حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 63.11 دولار للبرميل بانخفاض 47 سنتا أو 0.7 %.
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