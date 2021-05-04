

بلومبيرج: أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط تتجه بحذر إلى مايو بعد مكاسب أبريل بلومبيرج: أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط تتجه بحذر إلى مايو بعد مكاسب أبريل

ذكرت وكالة بلومبيرج فى تقريرا لها، أن أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط تتجه نحو مايو بحذر بعد ما حققته من أرباح خلال شهر أبريل الماضى.



تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس الأحد، حيث كان المستثمرون يتطلعون إلى الاتجاه في يوم التداول الأول من الشهر بعد المكاسب في أبريل.



وارتفعت المؤشرات الرئيسية في كل من الكويت وعمان ودبي بنسبة 0.7٪ يوم الأحد ، فيما زاد المقياس في أبو ظبي 0.5٪. وقاد مؤشر تداول العام السعودي الخسائر مع تراجع بنسبة 0.5٪، وتغيرت الأسواق القطرية والإسرائيلية قليلاً، كما تم إغلاق التداول في البحرين ومصر بسبب العطلات.

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على الرغم من انخفاض النفط ، وهو مصدر رئيسي للإيرادات في الخليج ، يوم الجمعة ، إلا أنه أنهى أبريل مرتفعا بنسبة 5.8٪ وسط مؤشرات على انتعاش الطلب العالمي على الوقود، حيث ترى أوبك وحلفاؤها أن الاستهلاك العالمي يرتفع بمقدار 6 ملايين برميل يوميًا هذا العام ، وهو ما يمثل دفعة محتملة للأسهم في المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم.أسواق الشرق الأوسط:وذكرت وكالة بلومبيرج، أن جميع المؤشرات القياسية في الخليج حققت مكاسب خلال شهر أبريلالسعوديةقال جاب ميجر ، رئيس أبحاث الأسهم في أرقام كابيتال في دبي ، إن الارتفاع الأخير في الأسهم المالية السعودية كان مدفوعًا في الغالب «بالنمو الهائل» لكل من الربع الرابع والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.وقال إن ثلثي النمو يأتي من قروض التجزئة والائتمان الاستهلاكي ، مضيفًا أن مصرف الراجحي ومقره الرياض يستحوذ على 50٪ من نمو سوق الرهن العقاري «بالإضافة إلى 80٪» من القروض الاستهلاكية، كانت أسهم الراجحي قد شهدت تغيرا طفيفا يوم الأحد.وستقدم المملكة العربية السعودية ما يصل إلى ملياري ريال سعودي (533.4 مليون دولار) لتمويل 113 مشروعًا سياحيًا هذا العام ، حيث تهدف الدولة الغنية بالنفط إلى توسيع القطاع في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.وارتفعت أسهم شركة جبل عمر للتطوير وصناعة الأسمنت بما في ذلك أسمنت القصيم والأسمنت العربية وأسمنت المنطقة الشرقية بنسبة 1.9٪.الإماراتدبىارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.7٪، بينما تراجع بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.2٪ ، مواصلاً تراجعه بنسبة 1.6٪ الأسبوع الماضي بعد تسجيل أرقام الربع الأول التي وصفها المحللون في CI Capital بأنها «ضعيفة».أبوظبىوفي أبوظبي ، ارتفع مؤشر (.ADI) بنسبة 0.2٪ أمس الأحد، مدعوماً بارتفاع 0.8٪ في شركة اتصالات (ETISALAT.AD) التي أعلنت عن زيادة في صافي أرباح الربع الأول.بينما خسر مؤشر أبوظبي (.ADI) 0.4 بالمئة خلال الأسبوع الماضى، متأثرا بانخفاض 0.5 بالمئة في بنك أبوظبي الأول ، أكبر بنك في البلاد.وتدرس شركة الاتصالات أيضًا إعادة تمويل سندات بقيمة 1.2 مليار يورو (1.44 مليار دولار) تستحق في يونيو.وسيؤدي الإصدار الجديد إلى تحسين المرونة المالية لمجموعة اتصالات وسيُستخدم لسداد السندات المستحقة السداد الصادرة بموجب برنامج “جي إم تي إن” لسندات عالمية متوسطة الأجل من “اتصالات”.يعد تمديد البرنامج المؤجل في الإمارات العربية المتحدة حتى منتصف عام 2022 أخبارًا جيدة للمقرضين المحليين ، وفقًا لمحلل بلومبيرج إنتليجنس إدموند كريستو.وأوضح كريستو أنه يرجع ذلك إلى أنه يتيح «الوقت لتحسين التدفق النقدي مع تعافي الاقتصاد وإعادة هيكلة القروض بشروط سداد ميسورة» .قطرواصل مؤشر بورصة قطر انخفاضه إلى الجلسة الثالثة ليسجل 0.1٪ ، وهو أكبر تراجع في الخليج ، مع تراجع شركة صناعات قطر بنسبة 0.2٪ وتراجع المؤشر أكثر من غيرها.النتائج المالية:مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB UH) صافي دخل 607.6 مليون درهم ، + 125٪ على أساس سنوي.دبي للاستثمار (DIC UH) صافي ربح للربع الأول يبلغ 123.8 مليون درهم مقابل خسارة 6.79 مليون على أساس سنوي.دله للرعاية الصحية (دله AB) ربح الربع الأول 54.6 مليون ريال ، + 184٪ على أساس سنوي ، تقدير 30.4 مليون.الأجهزة السعودية (SCH AB) أرباح الربع الأول 15.6 مليون ريال ، + 33٪ على أساس سنوي ، تقدير 20.3 مليون.بنك الرياض (RIBL AB) أرباح الربع الأول 1.35 مليار ريال ، -8.3٪ على أساس سنوي.البنك السعودي البريطاني (ساب AB) 970 مليون ريال ربح الربع الأول ، -0.1٪ على أساس سنوي.الخليج الدولية للخدمات (GISS QD) الربع الأول خسارة 5.5 مليون ريال مقابل الربع الأول ربح 8.72 مليون.بنك برجان (BURG KK) أرباح الربع الأول 5.1 مليون دينار مقابل. 17.2 مليون دينار سنويا.