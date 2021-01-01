

تويوتا بي زد الكهربائية الجديدة «سلالة جديدة من السيارات» تويوتا بي زد الكهربائية الجديدة «سلالة جديدة من السيارات»

سيتم تمييز مجموعة سيارات تويوتا الكهربائية الجديدة والتي ستعرف بـ تويوتا بي زد بشكل كبير عن الطرازات الحالية للعلامة التجارية بتصميم مفصل وروح التصميم الداخلي الفريدة.







تويتا تخطط إطلاق 15 سيارة جديدة تعمل بالبطاريات الكهربائية خلال 4 أعوام



قد يعجبك أيضا...

تخطط العلامة التجارية اليابانية لإطلاق 15 سيارة جديدة تعمل بالبطاريات الكهربائية بحلول عام 2025، سبعة منها سترتدي لوحة bZ (Beyond Zero) – والتي يمكن مقارنتها في مفهومها بعلامة مرسيدس EQ، ونماذج هيونداي أيونيك وعائلة فولكس فاجن ID.وهذا يعني أنه على الرغم من أن مفهوم bZ4X الجديد من نفس الحجم – ويحمل تشابهًا كبيرًا – مع تويوتا RAV4 SUV التي تعمل بالوقود التقليدي، فإن سيارات bZ لا تهدف إلى استبدال الطرازات القديمة، ولا يتم بيعها كإصدارات كهربائية. سيعتمد كل منها على بنية السيارة الكهربائية الجديدة e-TNGA، التي طورتها تويوتا بالشراكة مع سوبارو.4 ركائز تدعم علامة تويوتا BZ الجديدةهناك أربع ركائز تدعم علامة bZ التجارية والتي ستكون مشتركة بين جميع الطرازات: استخدام الطاقة المتجددة، والاتصال المتقدم، والرحابة والتأثير المجتمعي الإيجابي. وسيكون لديهم أيضًا “لغة تصميم متسقة تمامًا” و “تجربة المستهلك”.“ستعطي المركبات أولوية قوية للتفاعل بين الإنسان والآلة: يتم وضع العداد [شاشة العرض الرقمي] فوق العجلة، والمفهوم له جهاز التوجيه على شكل فراشة، وهناك موضع القيادة.ولكن أيضًا، نظرًا للمنصة المخصصة، يمكن إدارة المساحة الداخلية بطريقة مختلفة عن السيارات التقليدية أو حتى المركبات الهجينة. يمكن لجميع الركاب في السيارة مشاركة نفس التجربة، ولديهم نفس وجهة النظر، مثل السائق في بعض العناصر “.تحت السطح، سيتم تمييز سيارات تويوتا الكهربائية عن المنافسين، من خلال إعطاء “ما وعد به” من حيث المدى. نظرت العلامة التجارية في مجموعة من أنماط الاستخدام وبيئات التشغيل الممكنة لمركباتها الكهربائية، وتدعي أنها تقدم “أداء موثوقًا ودائمًا” حتى في المناخات الباردة. الطراز bZ4X.لم يتم تقديم نطاق لـ bZ4X، ولكن تم دمج لوحة شمسية في السقف لزيادة الطاقة غير المشحونة، ومن المحتمل أن يتم نقلها إلى الإنتاج.