

مشاهدة بي إم دبليو الفئة الثاينة الجديدة بتصميم محافظ مشاهدة بي إم دبليو الفئة الثاينة الجديدة بتصميم محافظ

تقترب بي إم دبليوو الفة الثانية من الوصول للطرقات في شكلها الجديدة.



يبدو أن السيارة ستحصل على أبعاد محسنة وسقف أطول قليلاً، تظهر الصور جانب السيارة كما تكشف عن واجهة أمامية ذات شبك أكثر عرضاً ومحافظ على أسلوب الشركة الكلاسيكي، كما تحمل عناصر أيروديناميكية.



التزمت بي إم دبليو الصمت بشأن المحركات ولكن يتوقع حصول الفئة الثانية على محرك 2.0 لتر تيربو ينتج 255 حصان، ومحرك آخر 3.0 لتر تيربو ينتج 382 حصان. أيضًا تعمل الشركة على M2 جديدة والتي قد تحمل محرك قادم من M3.



