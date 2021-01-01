أعلنت دار المزادات الامريكى VanDerBrink عن فاعلية مزاد جديد ، يتم عرض تشكيلة من السيارات الكلاسيكية النادرة فيه مزاد ، حيث يضم المزاد تشكيلة متنوعة وفريدة من طرازات بونتياك الكلاسيكية.
تقول دار المزادات VanDerBrink أن سيارات المزاد من نوع طرازات بونتياك الكلاسيكية ، وترجع لصاحبها بيرني لارسون ، الذى كان من محبي شراء السيارات، حيث كان دايماً يبحث عن سيارات وقطع غيار سيارات لشرائها .
واضافت VanDerBrink ان لارسون ، قد تفرغ لهوايته بعد تقاعده عن العمل في البريد، وبعد وفاته قررت أسرة لارسون أن هذا هو الوقت المناسب لبيع تشكيلة سياراته الكلاسيكية النادرة ، حيث كان لديه ما يقرب من 20 سيارة كلاسيكية نادرة جمعها قبل وفاته، التي يتم تجهيزها للبع في المزاد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عرض سيارات بونتياك الكلاسيكية النادرة في مزاد بأمريكا ..
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق