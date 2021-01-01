

هواوي تسعى للاستحواذ على شركة سيارات صينية هواوي تسعى للاستحواذ على شركة سيارات صينية

أعلنت شركة هواوي عن بدء مبيعات سيارتها الأولى “سيريس SF5”، الـ"كروس أوفر"، ودخولها بشكل جاد في سوق السيارات؛ في محاولة لتنويع مصادر دخلها مع تراجع أرباح قطاع الهواتف الذكية بفعل العقوبات الأمريكية.







وبعد فترة قصيرة من إعلان هواوي انضمامها لعالم صناعة السيارات؛ أشارت تقارير جديدة إلى أن الشركة تسعى للاستحواذ على شركة سيارات صينية.

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وأشار التقرير الجديد إلى أن هواوي تسعى لشراء حصة متحكمة في شركة “تشونج كينج جينكانج” تحديدا، والاستفادة من مصانعها؛ لبناء سياراتها الكهربائية الجديدة.وأوضح التقرير أن المفاوضات التي تجري بين “هواوي” و"تشونج كينج جينكانج"، لا تزال أولية ولم يتم التوصل لأي اتفاق رسمي بين الشركتين.وأكد التقرير الأخير الصادر، أن الخطوة المنطقية التالية التي ستأخذها شركة هواوي؛ هي شراء شركة سيارات صغيرة، والتحكم بشكل مباشر في عمليات التصنيع.وستستمر هواوي في بيع سيارتها سيريس SF5 كروس أوفر، في متاجرها الصينية بأسعار تبدأ من 38,000 دولار لنسخة الدفع الرباعي، و33,361 دولار للدفع الثنائي بالتعاون مع مصنعة السيارات والمكونات الكهربائية سيريس.وأعلنت شركة هواوي، مؤخرا، عن تعاقدها مع 3 شركات سيارات صينية؛ لتوريدهل بنظام هواوي التشغيلي للسيارات.