أسعار الذهب في مصر اليوم 4-5-2021..

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أسعار الذهب في مصر اليوم 4-5-2021..

عرضت فضائية دى أم سى ، ببرنامج 8 الصبح ، بياناً مفصلا ً بأسعار الذهب .

وسجل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب نحو 887 جنيها.

وبلغ أعلي سعر لجرام 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 776 جنيها مقابل777 جنيها أمس.
بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 665 جنيها مقابل 666 جنيها أمس.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 517 جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6208 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.6 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 886.9 ألف جنيها.

المصدر: صدى البلد

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