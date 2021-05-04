عرضت فضائية دى أم سى ، ببرنامج 8 الصبح ، بياناً مفصلا ً بأسعار الذهب .
وسجل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب نحو 887 جنيها.
وبلغ أعلي سعر لجرام 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 776 جنيها مقابل777 جنيها أمس.
بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 665 جنيها مقابل 666 جنيها أمس.
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التعليقات على أسعار الذهب في مصر اليوم 4-5-2021..
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