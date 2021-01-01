ارتفاع درجات الحرارة وانتهاء الموجة الخميس.. تعرف على حالة طقس اليوم



ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة

تشهد الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون حارا على السواحل الشمالية.







ويكون الطقس معتدلا ليلا على جميع الأنحاء، ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 23، على السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى و26 للصغرى، شمال الصعيد 41 للعظمى و24 للصغرى، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28.ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، أمس الاثنين، صوراً لخرائط توزيعات الضغط الجوي، تشير إلى وجود موجة حارة على البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة، حيث ارتفعت درجات الحرارة وحتى الأربعاء المقبل، فتصل إلى 41 درجة على القاهرة.وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تبدأ الموجة الحارة تدريجيا، حيث تسجل الحرارة 39 درجة نهارا على القاهرة، وليلا 22 درجة، وتكون ذروة هذه الموجة يوم الأربعاء، فتسجل الحرارة على القاهرة 41 درجة خلال ساعات النهار، وليلا تسجل 23 درجة.ويكون الطقس خلال الـ 72ساعة القادمة شديد الحرارة على جميع الأنحاء نهارا معتدلا ليلا، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال البلاد والصعيد وجنوب سيناء أيضا.وبعد طقس الـ 72 ساعة القادمة، يأتي انخفاض تدريجي مجدداً في درجات الحرارة، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، ولكن ليس بشكل كبير، ليظل الطقس حارا على جميع أنحاء البلاد خلال الفترة القادمة.