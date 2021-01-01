شوبير ينتقد لاعبي الأهلي بعد الخسارة من غزل المحلة

آخر الأخباراخبار الرياضة › شوبير ينتقد لاعبي الأهلي بعد الخسارة من غزل المحلة

صورة الخبر: شوبير
شوبير



علقّ الإعلامي أحمد شوبير، على هزيمة فريق الأهلي من غزل المحلة، في المباراة التي جمعتهما ليلة أمس.

وحقق غزل المحلة فوزا مثيرا على حساب ضيفه الأهلي بنتيجة 1-0، مساء أمس، الإثنين على ملعب المحلة في ختام الجولة 19 للدوري المصري الممتاز.



وسجل اللاعب أشرف السيد لاعب غزل المحلة هدف المباراة الوحيد من تسديدة صاروخية في الدقيقة 36.


‏وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “بصرف النظر عن مستوى التحكيم المتواضع جداً وأيضاً إرهاق لاعبي الأهلي الشديد، لابد من الاعتراف بسوء حالة معظم لاعبي الأهلي وطريقة إدارة المباريات”.


ورفع غزل المحلة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة في المركز الثاني.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شوبير ينتقد لاعبي الأهلي بعد الخسارة من غزل المحلة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27972

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager