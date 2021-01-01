شوبير ينتقد لاعبي الأهلي بعد الخسارة من غزل المحلة



شوبير شوبير





علقّ الإعلامي أحمد شوبير، على هزيمة فريق الأهلي من غزل المحلة، في المباراة التي جمعتهما ليلة أمس.





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وحقق غزل المحلة فوزا مثيرا على حساب ضيفه الأهلي بنتيجة 1-0، مساء أمس، الإثنين على ملعب المحلة في ختام الجولة 19 للدوري المصري الممتاز.وسجل اللاعب أشرف السيد لاعب غزل المحلة هدف المباراة الوحيد من تسديدة صاروخية في الدقيقة 36.‏وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “بصرف النظر عن مستوى التحكيم المتواضع جداً وأيضاً إرهاق لاعبي الأهلي الشديد، لابد من الاعتراف بسوء حالة معظم لاعبي الأهلي وطريقة إدارة المباريات”.ورفع غزل المحلة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة في المركز الثاني.