

تعرف على أفضل الطرق لتجنب انتفاخ البطن بعد وجبة عشاء ثقيلة تعرف على أفضل الطرق لتجنب انتفاخ البطن بعد وجبة عشاء ثقيلة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة انتفاخ البطن بعد تناول وجبة دسمة خلال المساء، وهذا الأمر يؤدي إلى التأثير على مزاجهم وسلوكهم اليومي.



وكشفت دراسة طبية جديدة، نشرها موقع "مديم فوروم" الروسي، عن الطرق التي يمكن من خلالها تخفيف أعراض انتفاخ البطن بعد وجبة عشاء ثقيلة.



يذكر أن انتفاخ المعدة يحدث عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات، حيث تبدو المعدة ممتلئة أو مشدودة ما يسبب في بعض الوقت آلام حادة.

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بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الانتفاخ مصحوبًا بأعراض أخرى مثل قرقرة في المعدة، بالإضافة إلى الغازات غيرها.وبحسب الدراسة، للتخفيف من الانتفاخ ينصح بشرب مغلي الزنجبيل أومغلي النعناع، لأن كلا منهما يقوم بتخفيف الغازات وتسريع الهضم.كما يوجد مركب شبيه بالدوبامين وله تأثير مريح على العضلات التي تشكل معدة الجهاز الهضمي ويتألف المركب من ملعقة صغيرة أو اثنتين من بذور الشمر الطازجة وكوب ماء مغلي.مغلي الزنجبيليمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف عسر الهضم. تظهر الأبحاث أن مستخلص الزنجبيل طارد للريح، ما يعني أنه يمكن أن يساعد في منع الغازات أو إزالتها من الجسم.مغلي النعناعيحتوي النعناع على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات، وشرب مغلي النعناع يمكن أن يحسن عملية الهضم. يتم تحضيره من أوراق النعناع والزيت.