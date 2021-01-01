

مسبار "ناسا" يسجل صوت "أغنية راديوية" غريبة من كوكب الزهرة... فيديو مسبار "ناسا" يسجل صوت "أغنية راديوية" غريبة من كوكب الزهرة... فيديو

نشرت مجلة علمية متخصصة أصواتا رصدها مسبار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عند اقترابه من الغلاف الجوي لكوكب الزهرة.



وسجل مسبار "ناسا" الذي يحمل اسم "باركر سولار بروب" إشارات راديوية مميزة أثناء اختراقه الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، متوجها نحو الشمس.



ويظهر في الفيديو الذي شاركته "ناسا" على "يوتيوب" لحظات اختراق المسبار الغلاف الجوي للزهرة، والتي تزامنت مع تسجيل المسبار أصوات الذبذبات الراديوية المميزة والغريبة.

وعند الاستماع إلى التسجيل يلاحظ بدء سماع الأصوات الغريبة منذ لحظة دخول المسبار الغلاف الجوي، وحيث سجل المسبار أصواتا تشبه إلى حد ما "أغنية موسيقية" متكاملة مع بداية وخاتمة.

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وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية المتخصصة، سجل المسبار هذه الأصوات خلال تأرجح قصير قرب كوكب الزهرة، حيث اكتشف المسبار إشارة راديو طبيعية تؤكد أن المركبة الفضائية قد طارت عبر الغلاف الجوي العلوي للكوكب.وأكد الخبراء أن هذه التسجيلات بمثابة أول قياس مباشر لجو كوكب الزهرة منذ ما يقرب من 30 عامًا، ويبدو مختلفًا تمامًا عن ماضي الزهرة.تؤكد دراسة حديثة نُشرت، اليوم، أن الغلاف الجوي العلوي لكوكب الزهرة يخضع لتغيرات محيرة على مدار الدورة الشمسية، وهي دورة نشاط شمسية تبلغ مدتها 11 عامًا، في دليل يؤكد مدى الاختلاف الكبير بين كوكب الزهرة وكوكب الأرض.