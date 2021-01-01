نشرت مجلة علمية متخصصة أصواتا رصدها مسبار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عند اقترابه من الغلاف الجوي لكوكب الزهرة.
وسجل مسبار "ناسا" الذي يحمل اسم "باركر سولار بروب" إشارات راديوية مميزة أثناء اختراقه الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، متوجها نحو الشمس.
ويظهر في الفيديو الذي شاركته "ناسا" على "يوتيوب" لحظات اختراق المسبار الغلاف الجوي للزهرة، والتي تزامنت مع تسجيل المسبار أصوات الذبذبات الراديوية المميزة والغريبة.
وعند الاستماع إلى التسجيل يلاحظ بدء سماع الأصوات الغريبة منذ لحظة دخول المسبار الغلاف الجوي، وحيث سجل المسبار أصواتا تشبه إلى حد ما "أغنية موسيقية" متكاملة مع بداية وخاتمة.
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التعليقات على مسبار "ناسا" يسجل صوت "أغنية راديوية" غريبة من كوكب الزهرة... فيديو
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