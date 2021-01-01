كشفت تقارير، أمس السبت 27 مارس/آذار، عن ميزة جديدة في ساعة "آبل" الذكية، وهي قدرتها على قياس هشاشة مرضى القلب والأوعية الدموية بدقة.
وبحسب موقع "ماك رومرز" و"ماي هيلثي آبل"، قال باحثون من جامعة ستانفورد أن ساعة "آبل" يمكنها معرفة ذلك من مسافة يقطعها المرضى داخل منازلهم سيرا على الأقدام لمدة 6 دقائق فقط، ليؤكدوا أنها أشبه "بكشف داخل العيادة".
وتوصل الباحثون إلى ذلك الاكتشاف باستخدام ساعة "Apple Watch Series 3" وتطبيق "فازك تراك".
كما لفتوا إلى أن نظام تشغيل "ووتش إو إس 7" يحتوي على اختبار المشي لمدة 6 دقائق وبيانات التنقل الأخرى، ويمكن لأصحاب الساعات مراجعة أدائهم عبر تطبيق "هيلث" الموجود على هواتف "آيفون".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ميزة جديدة... ساعة "آبل" تغنيك عن زيارة الطبيب باختبار مدته 6 دقائق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق