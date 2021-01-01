ميزة جديدة... ساعة "آبل" تغنيك عن زيارة الطبيب باختبار مدته 6 دقائق

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صورة الخبر: ميزة جديدة... ساعة "آبل" تغنيك عن زيارة الطبيب باختبار مدته 6 دقائق
ميزة جديدة... ساعة "آبل" تغنيك عن زيارة الطبيب باختبار مدته 6 دقائق

كشفت تقارير، أمس السبت 27 مارس/آذار، عن ميزة جديدة في ساعة "آبل" الذكية، وهي قدرتها على قياس هشاشة مرضى القلب والأوعية الدموية بدقة.

وبحسب موقع "ماك رومرز" و"ماي هيلثي آبل"، قال باحثون من جامعة ستانفورد أن ساعة "آبل" يمكنها معرفة ذلك من مسافة يقطعها المرضى داخل منازلهم سيرا على الأقدام لمدة 6 دقائق فقط، ليؤكدوا أنها أشبه "بكشف داخل العيادة".

وتوصل الباحثون إلى ذلك الاكتشاف باستخدام ساعة "Apple Watch Series 3" وتطبيق "فازك تراك".
كما لفتوا إلى أن نظام تشغيل "ووتش إو إس 7" يحتوي على اختبار المشي لمدة 6 دقائق وبيانات التنقل الأخرى، ويمكن لأصحاب الساعات مراجعة أدائهم عبر تطبيق "هيلث" الموجود على هواتف "آيفون".

وتشير نتائج الدراسة الحديثة إلى أن ساعة "آبل" وغيرها من الساعات الذكية، ويمكن أن توفر على المرضى عناء زيارة الطبيب، لقياس قدراتهم الوظيفية، ويمكنهم ببساطة الاطمئنان على صحتهم بالتجول في منازلهم، والدخول إلى تطبيق "هيلث" إذا كانت هناك علامات على وجود مشكلة صحية لديهم.

المصدر: سبوتنيك

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