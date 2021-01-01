كشفت تقارير أن شركة "آبل" قد تضيف ميزة جديدة إلى ساعتها الذكية في المستقبل، وهي القدرة على مراقبة نسبة السكر في الدم.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية ومجلة "فوربس" الأمريكية، فقد تتمكن ساعة "آبل" من مراقبة السكر في الدم بفضل شراكتها مع شركة التكنولوجيا الصحية البريطانية "روكلي فونيتيكس"، خاصة وأن شركة "آبل" الأمريكية ظلت من كبار عملائها خلال العامين الماضيين.
وتركز أعمال شركة "روكلي" على تصنيع مستشعرات تتعقب نسبة الغلوكوز في الدم والضغط وحتى مستويات الكحول، مما يشير إلى أن واحدة على الأقل من تلك الميزات ستكون متاحة في ساعة "آبل" في المستقبل، بحسب التقارير.
ويقتصر دعم شركة "آبل" لمرضى السكر حتى الآن على حمل أجهزة مراقبة من جهات خارجية في متاجرها.
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التعليقات على أنباء سارة من "آبل" لمرضى السكر
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