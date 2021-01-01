

الأفوكادو يفيد فى علاج السرطان الأفوكادو يفيد فى علاج السرطان

توصل فريق بحثى مشترك من أمريكا وكندا، إلى اكتشاف إنزيم فى فاكهة الأفوكادو يحد من نمو الخلايا السرطانية فى الدم.

ويعتبر سرطان الدم النخاعى الحاد، أكثر أشكال سرطان الدم تدميرا ففى معظم الحالات يبقى أقل من 10% من المرضى على قيد الحياة بعد تشخيص إصابتهم لمدة خمس سنوات.



وعادة ما تتم معالجة هؤلاء المرضى بالعلاج الكيميائى، الذى يحمل مضاعفات عديدة، لذلك كان من الضرورى البحث عن مواد أو مركبات أخرى لمحاربة اللوكيميا، ومن هنا قام الفريق بفحص أدوية سرطان الدم، واكتشفوا وجود هذا الإنزيم، وقالوا إنه يمهد الطريق للبحث عن علاج لسرطان الدم بعيداً عن الأدوية الكيميائية.