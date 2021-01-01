

الأشد حرارة واتخذوا التدابير اللازمة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء إلى الأحد الأشد حرارة واتخذوا التدابير اللازمة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء إلى الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 4 مايو إلى الأحد 9 مايو 2021. حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة إلى مستويات قياسية وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء حيث تصل إلى 43 درجة جنوب الصعيد، حيث يكون الطقس شديد الحرارة خلال الثلاث أيام المقبلة علي معظم أنحاء الجمهورية.



وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة يوم الثلاثاء ثم 41 درجة يوم الأربعاء.



ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلا ليلا على كافة أنحاء البلاد.

أما يوم الجمعة 7 مايو فيحدث انخفاضا مؤقتا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الانحاء.كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت أنه من الممكن تخفيف الملابس بحيث لن تنخفض الحرارة بشكل كبير مرة أخرى.وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.وقد حذرت هيئة الأرصاد من طقس الأيام المقبلة وأوصت باتخاذ بعض الاحتياطات للتخفيف من آثار ارتفاع الحرارة كما يلي:- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها فى درجة حرارة عالية.- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:- حالة الطقس الثلاثاء 4 مايو 2021:نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة- حالة الطقس الأربعاء 5 مايو 2021:نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة- حالة الطقس الخميس 6 مايو 2021:نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.- حالة الطقس الجمعة 7 مايو 2021:نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.- حالة الطقس السبت 8 مايو 2021:نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.- حالة الطقس الأحد 9 مايو 2021:نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الثلاثاء 4 مايو إلى الأحد 9 مايو 2021



