وزير التعليم يدعو طلاب المدارس للدخول على بنك المعرفة استعدادا لـ الامتحانات

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دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المدارس للدخول على بنك المعرفة المصري، لاكتشاف كيفية الاستعداد الصحيح لـ الامتحانات.



حيث قال وزير التربية والتعليم : بنك المعرفة المصري، يعلم طلاب المدارس طريقة المذاكرة بطريقة شيقة من مصادر بريتانيكا التفاعلية، ومنصة إدارة التعلم من ورشة بريتانيكا وبنك المعرفة المصري.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هناك ورشة عمل سيتم تنظيمها بهذا الشأن يوم الخميس الموافق ٦ مايو الساعة١٠:٠٠ مساءً عبر الرابط التالي :

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https://www.ekb.eg/events?event=151568177showd&month=5...وأضاف وزير التربية والتعليم : يمكن للطلاب أيضا التعرف على كيفية حل الواجبات المدرسية بمساعدة مصادر بريتانيكا التفاعلية ومنصة إدارة التعلم من ورشة بريتانيكا وبنك المعرفة المصري، من خلال ورشة عمل أخرى يوم الاثنين الموافق ١٧ مايو الساعة٨:٠٠ مساءً عبر الرابط التالي :https://www.ekb.eg/events?event=151568606showd&month=5...ودعا وزير التربية والتعليم ، الطلاب للتسجيل في ورش العمل المذكورة عبر الروابط المعلن عنها ، ليصلهم رابط المحاضرة على البريد الالكتروني المسجل به.دروس تفاعلية عبر خدمة ذاكر ديجيتالوكان قد أعلن بنك المعرفة المصري عن أحد المساهمات الجديدة التي تقوم بها Discovery Education لتحسين تجربة التدريس والتعلم والتي تعتمد على تصميم فرص فعالة ومخططة لبناء دروس تفاعلية تعمل على تنمية مهارات الاستكشاف والبحث والتطبيق لدى الطلاب.وقال بنك المعرفة المصري: سيتم إصدار دروس تفاعلية تحت شعار ذاكر ديجيتال لجميع المراحل الدراسية ، تعتمد في بنائها علي نموذج للتعلم يتضمن 5 مراحل أساسية تهدف إلى مساعدة المتعلمين علي بناء المعرفة وربط خبراتهم السابقة بمحتوي التعلم.ووجه بنك المعرفة المعرفة المصري، رسالة لجميع متابعيه قائلا : تابعونا للتعرف على سلسلة الدروس التفاعلية ونموذج التعلم المُستخدم في بنائها من خلال موقع بنك المعرفة المصري https://www.ekb.egوكان قد أعلن بنك المعرفة المصري ، لطلاب المرحلة الثانوية ، إتاحة مذاكرة مادة الأحياء بطريقة شيقة وتفاعلية ، و الوصول للأسئلة والاختبارات وإجابتها من خلال محتوى بريتانيكا المتاح على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري:https://lms.ekb.eg/repository/discovery...