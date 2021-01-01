رأي الشرع في رد الزوجة بعد الطلاق دون علمها؟

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قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق الرجعي بين الرجل والمرأة عند المأذون، يجوز للرجل أن يراجع زوجته طالما أنها كانت في العدة بدون عقد أو مهر جديدين وبدون رضاها.



وأضاف عثمان، في فتوى لها، أن الطلاق البائن عند المأذون يعتبر طلقة أولى أو ثانية بائنة، ومعنى البائن أنه لا يجوز للزوج أن يرجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، ومجلس عقد وشهود من جديد كأنه يتزوج للمرة الأولى.



الرجعة بدون علم الزوجة

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قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الزوج لو رجع زوجته بدون علم زوجته، فهو آثم شرعا والرجعة صحيحة، فالزوجة علمت بالطلاق ولم تعلم بالرجعة.وأكد أن الزوجة لو تزوجت غيره وظهر الزوج وقال لها "أنا رجعتك وانتي متعرفيش" فعلى الزوج الأول في هذه الحالة أن يثبت ذلك عند القاضي ويحضر الاثباتات الرسمية بذلك ولا يصح القول شفهيا في هذه الحالة.وذكر أن الزوج الأول لو قدم الاثباتات الرسمية أمام القاضي، وثبت للقاضي فعلا أنه أرجعها فعلا ، ففي هذه الحالة يفسخ العقد الجديد وتعود الزوجة للزوج الأول.وأشار إلى أنه مع ذلك فالزوج الأول يعتبر مجرم لأنه ارتكب فعلا خبيثا لا يرضاه الدين.صورة أخرى لإخفاء الرجعةوذكر علي جمعة، أنه في حالة أخرى تشابه هذه الحالة ولكن فيها عذر للرجل، فقد يذهب الرجل للحرب وظننا أنه قد مات لطول فترة غيابه، فتزوجت المرأة ثم عاد الرجل مرة أخرى.وأضاف، أن الرجل في هذه الحالة ليس آثما ولا مجرما ، ففي هذه الحالة نردها إلى الزوج الأول، ولو دخل بها الثاني وأنجب منها، ويكون الوطء شبهة فكنا نظن أنه صحيح ويثبت الأبناء للزوج الثاني، وتعود للزوج الأول بعد ذلك بعد انقضاء عدتها، وفي هذه الحالة لا يوجد إثم على الأطراف الثلاثة.