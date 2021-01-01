سهلة وغير تقليدية .. طريقة عمل كيك الزبادي



كيك الزبادي كيك الزبادي

كيك الزبادي من الحلويات الشهية وغير تقليدية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك، فقدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر طريقة عمل كيك الزبادي .







مقادير كيك الزبادي

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كيك الزبادي3 بيض60 جرام سكر3 ملعقة كبيرة عسل50 جرام دقيق1 ملعقة صغيرة ماء زهر300 جرام زباديبشر 1 ليمونةنصف ملعقة كبيرة زيتقهوة نوى التمر:500 ملى حليب100 جرام قهوة تمر50 جرام دقيق أرز1 ملعقة صغيرة حبهان100 جرام سكركريمة ماسكربوني بقهوة التمر:350 جرام كريمة350 جرام ماسكربونى50 جرام قهوة تمر100 جرام صفار بيض75 جرام سكر30 جرام جيلاتينكريمة التمر:300 جرام تمر بدون نوى100 جرام ماء2 كوب كريمة مخفوقة30 جرام جيلاتينشربات التمر:100 جرام سكر بنى ناعم90 جرام زبدة400 جرام حليب مكثف محلى100 جرام دبس تمر1 ملعقة صغيرة فانيليا1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونةطريقة تحضير كيك الزبادي- كيك الزبادي:ثم يوضع الخليط فى قالب كيك وتدخل الفرن 160 درجة لمدة 30 دقيقة- قهوة نوى التمر:يخلط لبن وقهوة على النار وتقلب حتى الغليان ثم تصفىيخلط دقيق أرز ونشا مع السكرثم تضاف لخليط القهوة وتقلبوتترك للغليان ثم توضع فى قالب وتدخل الفريزر حتى تتماسك- كريمة ماسكربونى بقهوة التمر:تخلط الكريمة مع القهوة على النار حتى الغليانثم توضع فى قالب وتدخل الفريزر حتى تتماسكثم ترفع من على النار ويضاف الجيلاتين ويذوبثم تضاف الماسكربونى وتقلب حتى تمتزج المكونات- كريمة التمر:يخلط ماء وتمر على النار حتى الغليانثم يرفع من على النار ويضاف الجيلاتين ويضرب بالهاند بلندرثم تضاف الكريمة وتقلب حتى تمتزج المكوناتثم توضع فى قالب وتدخل الفريزر حتى تتماسك-جليز التمر:يخلط سكر بني وزبدة على النار ثم يضاف الحليب وفانيلياوحليب مكثف ودبس التمر وقرفة ثم يترك ليبردتوضع طبقة كيك وتوضع قهوة نوى التمر ثم طبقة كريمة ماسكربونى ثم طبقة منك كريمة التتمر وترش بالجليز على الوجهوتزين حسب الرغبة