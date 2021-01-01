سهلة وغير تقليدية .. طريقة عمل كيك الزبادي

كيك الزبادي
كيك الزبادي من الحلويات الشهية وغير تقليدية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك، فقدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر طريقة عمل كيك الزبادي .
مقادير كيك الزبادي
كيك الزبادي
3 بيض
60 جرام سكر
3 ملعقة كبيرة عسل
50 جرام دقيق
1 ملعقة صغيرة ماء زهر
300 جرام زبادي
بشر 1 ليمونة
نصف ملعقة كبيرة زيت
قهوة نوى التمر:
500 ملى حليب
100 جرام قهوة تمر
50 جرام دقيق أرز
1 ملعقة صغيرة حبهان
100 جرام سكر
كريمة ماسكربوني بقهوة التمر:
350 جرام كريمة
350 جرام ماسكربونى
50 جرام قهوة تمر
100 جرام صفار بيض
75 جرام سكر
30 جرام جيلاتين
كريمة التمر:
300 جرام تمر بدون نوى
100 جرام ماء
2 كوب كريمة مخفوقة
30 جرام جيلاتين
شربات التمر:
100 جرام سكر بنى ناعم
90 جرام زبدة
400 جرام حليب مكثف محلى
100 جرام دبس تمر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
طريقة تحضير كيك الزبادي
- كيك الزبادي:
ثم يوضع الخليط فى قالب كيك وتدخل الفرن 160 درجة لمدة 30 دقيقة
- قهوة نوى التمر:
يخلط لبن وقهوة على النار وتقلب حتى الغليان ثم تصفى
يخلط دقيق أرز ونشا مع السكرثم تضاف لخليط القهوة وتقلب
وتترك للغليان ثم توضع فى قالب وتدخل الفريزر حتى تتماسك
- كريمة ماسكربونى بقهوة التمر:
تخلط الكريمة مع القهوة على النار حتى الغليان
ثم توضع فى قالب وتدخل الفريزر حتى تتماسك
ثم ترفع من على النار ويضاف الجيلاتين ويذوب
ثم تضاف الماسكربونى وتقلب حتى تمتزج المكونات
- كريمة التمر:
يخلط ماء وتمر على النار حتى الغليان
ثم يرفع من على النار ويضاف الجيلاتين ويضرب بالهاند بلندر
ثم تضاف الكريمة وتقلب حتى تمتزج المكونات
ثم توضع فى قالب وتدخل الفريزر حتى تتماسك
-جليز التمر:
يخلط سكر بني وزبدة على النار ثم يضاف الحليب وفانيليا
وحليب مكثف ودبس التمر وقرفة ثم يترك ليبرد
توضع طبقة كيك وتوضع قهوة نوى التمر ثم طبقة كريمة ماسكربونى ثم طبقة منك كريمة التتمر وترش بالجليز على الوجه
وتزين حسب الرغبة
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