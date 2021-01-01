6 أصناف.. منتجات غذائية ليس لها تاريخ انتهاء الصلاحية



تاريخ انتهاء الصلاحية تاريخ انتهاء الصلاحية

قد يكون تناول المنتجات منتهية الصلاحية محفوفًا بالمخاطر، ولكن هناك بعض الأطعمة التي لا داعي للقلق بشأنها لأنها آمنة للأكل بعد سنوات عديدة.







إليك قائمة ب6 منتجات غذائية ليس لها تاريخ انتهاء الصلاحية وفقا لموقع برايت سايد

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الأرزأفضل درجة حرارة لتخزين الأرز هي 4.5 درجة مئوية أو أقل و من الأفضل تخزين الأرز في عبوات بلاستيكية للأطعمة أو في عبوات زجاجية. كما تظهر إحدى الدراسات ، في ظل هذه الظروف ، يمكن تخزين الأرز لمدة تصل إلى 30 عامًا ولن يفقد رائحته أو قيمته الغذائية.الحليب المجففيمكن تخزين الحليب المجفف الذي تتم معالجته وفقًا لجميع المعايير الصحية المناسبة لفترة طويلة دون أن يفقد قيمته الغذائية - طالما يتم تخزينه في حاوية محكمة الإغلاقصلصة الصويايمكن تخزين صلصة الصويا بأمان لمدة 3 سنوات على الأقل حتى لو تم فتح الزجاجة. يمكن أن تكون مدة صلاحية صلصة الصويا في حاوية محكمة الإغلاق أطول بكثير ، ولكن تعتمد على ظروف مثل نوع صلصة الصويا وطريقة معالجتها وجودتها ودرجة حرارة التخزين.الملحالملح المعالج باليود يستمر لمدة عام تقريبًا . خلال هذه الفترة الزمنية ، يتبخر اليود عادةً ويفقد الملح جودته المفيدة ، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك استخدامه كملح طعام شائع.الخلالخل الأبيض هو منتج آخر ليس له تاريخ انتهاء الصلاحية ، ولكن يجب أن تتأكد من تخزينه في ظل الظروف المناسبة. إذا كنت تريد الاحتفاظ بالخل لفترة طويلة ، فإن أفضل طريقة لتخزينه هي في عبوته الأصلية محكمة الإغلاق في مكان بارد ومظلم بعيدًا عن مصادر الحرارة.السكرمثل الملح ، يستمر السكر لفترة غير محددة من الوقت ، خاصة إذا قمت بتخزينه في حاوية محكمة الإغلاق. ولكن حتى لو امتص السكر الماء من الهواء وتحول إلى صخرة صلبة ، فإنه لا يفقد جودته