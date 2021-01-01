طريقة عمل البيتى فور بتكلفة أقل ومذاق ألذ

طريقة عمل البيتى فور
بخطوات سهلة وسريعه وتكلفة أقل يمكنك إعداد حلويات العيد فى مطبخك، ونقدم إليك طريقة عمل البيتى فور ب4 طرق مختلفة أختارى الطريقة التى تناسبك….
البيتى فور بالشيكولاته للشيف نجلاء الشرشابى
المقادير لعمل البيتى فور بالشيكولاته:
1 بيض
1/4 ملعقة صغيرة ڤانيليا
4 كوب دقيق
3/4 1 كوب سكر بودرة
1/3 1 كوب زبدة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
قبل العيد.. طريقة تحضير البيتى فور فى المنزل
الطريقة:
في وعاء عميق - يُخلط الدقيق مع السكر البودرة والزبدة والملح وتُخفق المكونات في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة .
يضاف البيض والڤانيليا، مع الاستمرار في الخفق حتى تتداخل المكونات و يحضر عجين الشكولاتة بخلط الكاكاو مع الدقيق واتباع نفس الطريقة يلف العجين في ورق بلاستيك، ويوضع فى الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى يتماسك.
تشكل العجين و ترص في صاج فرن و تخبز في الفرن لمدة 15دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبياً.
- يُترك البيتي فور ليبرد قليلاً، ثم يُزين بقليل من الشكولاته و تترك لتتماسك الشكولاته، ثم يُرص البيتي فور في طبق التقديم.
البيتى فور بالفستق للشيف الشربينى
المقادير لعمل بيتى فور بالفستق
ملعقه كبيره كاكاو
مربى مشمش
شيكولاتة
دهن شيكولاتة ذائبة
فستق مطحون
شيكولاتة مبشوره
3 و نصف كوب دقيق
300 جرام زبدة
ملعقه صغيره بيكنج بودر
بيضة
صفار بيضة
فانيلا
كوب سكر بودره
ملعقه كبيره لبن سائل
طريقة التحضير لبيتى فور الفستق
اخلطي السكر والزبدة جيدا ثم ضيفي البيضه وصفار البيضه والفانيلا و اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر وضيفيهم على الخليط واستمري بالخفق
قسمي عجينه البيتى فور نصفين نصف كما هو والنصف الاخر ضيفي له الكاكاو واللبن وشكلي العجينه حسب الرغبه
اخبزي البيتي فور على درجة حراره 180 من 10-12 دقيقه واحشي بيتي فور بالفستق
بيتى فور الفانيليا للشيف غادة التلى
المقادير لعمل البيتى فور ..
2 ملعقة كبيرة مسحوق شوكولاته
2 ملعقة مربي
ملعقة زيت
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
7 بيضات
1 كيلو دقيق
250 جرام سكر
750 جرام زبدة
ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة التحضير للبيتى فور ..
فى العجان يضاف البيض ويخلط الزيت مع الزبد ثم يضاف السكر حتى يصبح مثل الكريمة.
يضاف الدقيق وتقلب كاف المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة ويضاف مقدار الشوكولاتة إلى العجينة وتشكل العجينة حسب الرغبة وتخبز فى الفرن ..
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