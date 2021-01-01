طريقة عمل البيتى فور بتكلفة أقل ومذاق ألذ



طريقة عمل البيتى فور طريقة عمل البيتى فور

بخطوات سهلة وسريعه وتكلفة أقل يمكنك إعداد حلويات العيد فى مطبخك، ونقدم إليك طريقة عمل البيتى فور ب4 طرق مختلفة أختارى الطريقة التى تناسبك….







البيتى فور بالشيكولاته للشيف نجلاء الشرشابى



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المقادير لعمل البيتى فور بالشيكولاته:1 بيض1/4 ملعقة صغيرة ڤانيليا4 كوب دقيق3/4 1 كوب سكر بودرة1/3 1 كوب زبدة1/4 ملعقة صغيرة ملحقبل العيد.. طريقة تحضير البيتى فور فى المنزلالطريقة:في وعاء عميق - يُخلط الدقيق مع السكر البودرة والزبدة والملح وتُخفق المكونات في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة .يضاف البيض والڤانيليا، مع الاستمرار في الخفق حتى تتداخل المكونات و يحضر عجين الشكولاتة بخلط الكاكاو مع الدقيق واتباع نفس الطريقة يلف العجين في ورق بلاستيك، ويوضع فى الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى يتماسك.تشكل العجين و ترص في صاج فرن و تخبز في الفرن لمدة 15دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبياً.- يُترك البيتي فور ليبرد قليلاً، ثم يُزين بقليل من الشكولاته و تترك لتتماسك الشكولاته، ثم يُرص البيتي فور في طبق التقديم.البيتى فور بالفستق للشيف الشربينىالمقادير لعمل بيتى فور بالفستقملعقه كبيره كاكاومربى مشمششيكولاتةدهن شيكولاتة ذائبةفستق مطحونشيكولاتة مبشوره3 و نصف كوب دقيق300 جرام زبدةملعقه صغيره بيكنج بودربيضةصفار بيضةفانيلاكوب سكر بودرهملعقه كبيره لبن سائلطريقة التحضير لبيتى فور الفستقاخلطي السكر والزبدة جيدا ثم ضيفي البيضه وصفار البيضه والفانيلا و اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر وضيفيهم على الخليط واستمري بالخفققسمي عجينه البيتى فور نصفين نصف كما هو والنصف الاخر ضيفي له الكاكاو واللبن وشكلي العجينه حسب الرغبهاخبزي البيتي فور على درجة حراره 180 من 10-12 دقيقه واحشي بيتي فور بالفستقبيتى فور الفانيليا للشيف غادة التلىالمقادير لعمل البيتى فور ..2 ملعقة كبيرة مسحوق شوكولاته2 ملعقة مربيملعقة زيت1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر7 بيضات1 كيلو دقيق250 جرام سكر750 جرام زبدةملعقة صغيرة فانيلياطريقة التحضير للبيتى فور ..فى العجان يضاف البيض ويخلط الزيت مع الزبد ثم يضاف السكر حتى يصبح مثل الكريمة.يضاف الدقيق وتقلب كاف المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة ويضاف مقدار الشوكولاتة إلى العجينة وتشكل العجينة حسب الرغبة وتخبز فى الفرن ..