سحورك عندنا .. فول بالثوم والكسبرة وأومليت بالسوسيس وبطاطس بيوريه



فول بالثوم والكسبرة فول بالثوم والكسبرة

سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية ونقدم لكم قائمة اليوم، الأكلات التالية: طريقة عمل الفول الاسكندرانى بالثوم وأومليت السوسيس وبطاطس بيوريه.



المقادير لعمل الفول بالثوم والكسبرة



2 كوب فول مدمس

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نصف كوب زيتربع كوب عصير ليمون2 فص ثوم مفرومملعقة من الكسبرهربع كوب ماءملحكمونخطوات التحضير:-يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.يضاف إليه الثوم ثم الكسبرة وتقلب جيدًايضاف الفول، وتقلب جميع المكونات. يضاف باقي الزيت وعصير الليمون، ويتبل بالملح والكمونأومليت بالسوسيس للشيف إلهام فتحىمكونات البيض بالسوسيس:-- سوسيس- بيض- كريمة شيدر مبشورة- زبدة- بصل- فلفل الوان- بقدونس للزينة- فلفل أسودطريقة تحضير أومليت بالسوسيس:-- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت و ضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا ثم قطعي السوسيس حلقات وضيفيها على البصل- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا حسب الرغبة و ادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينة بالبقدونسبطاطس بيوريهمقادير بطاطس بيوريهبطاطس مسلوقة مهروسةفلفل أحمر وأخضر مفرومفصوص ثومزبدةلبنملح وفلفلجبنة شيدر أحمر مبشورةطبق سلطة خضراءللتقديم طماطمطريقة تحضير بطاطس بيوريه بالسجقتخلط البطاطس المسلوقة المهروسة يضاف الملح والزبدة والثوم المفروم و يمكن إضافة اللبن و يقلب كل الخليط ويفرد فى قالب مدهون بالزبدة.توضع فى الفرن لمدة ¼ ساعة.