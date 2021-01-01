مفيد للطعام والمظهر الجمالى ..استخدامات لن تصدقها للخل .. تعرف عليها



استخدامات لن تصدقها للخل استخدامات لن تصدقها للخل

أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة "خل" هو إضافته لطبق السلطة، ولكن له استخدامات عديدة، لا يعرفها الكثيرون.



وفقا لموقع برايت سايد يعد الخل الأبيض هو أحد تلك المنتجات التي يجب أن تكون في كل منزل لأنه بالإضافة إلى كونه مفيدًا في المطبخ ، فإنه يحتوي أيضًا على خصائص تجعله ممتازًا للمهام الجمالية والتنظيفية.



شعر كالحرير

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للحصول على شعر ناعم وحريري ، اخلطي مقدارًا من الخل الأبيض مع مقدارين من الماء. رشي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه.التخلص من الروائح الكريهةاسكبى الخل في وعاء وضعيه في المكان الذي تريد التخلص من الرائحة الكريهة.قبل وضع الطبقة الأولى من الطلاء ، اغمسي أظافرك في نصف كوب من الخل الأبيض لمدة 10 دقائق. ستلاحظ أن طلاء أظافرك سيبقى لفترة أطول.إزالة البقع عن الأرضيات والسجادلإزالة البقع عن الأرضيات ، اخلطي كوبًا من الخل الأبيض مع 2 لتر من ماء الدافئ. لتنظيف السجاد ، ضع الخل على المنطقة المتسخة ثم أضف القليل من المنظف. واتركيها تجف ، ثم افركيها بفرشاة ولاحظي البقع تختفي.إزالة بقع العرقرشي كمية وفيرة من الخل الأبيض على المناطق المصابة من الثوب واتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل ثم اشطفيه. سيبدو قميصك المفضل وكأنه جديد.محاربة حب الشباب والبثورالخل يزيل الدهون الزائدة من الوجه ، ويمنع الالتهابات ، ويعالج ندبات ما بعد حب الشباب ، ويفتح المسام ، ويسمح للبشرة بالتنفس بشكل صحيح.علاج قشرة الرأسخل التفاح يصنع المعجزات في علاج قشرة الرأس. اخلطي ربع كوب من الخل مع ربع كوب ماء في زجاجة رذاذ. رشيها على شعرك وفروة رأسك ولفي رأسك بمنشفة واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيها. يمكنك أيضًا إضافة بعض الخل إلى الشامبو المفضل لديك.إزالة علامات الكدماتانقعي قطعة من القطن النظيف في خل التفاح غير المخفف ، ضعيها مباشرة على علامات الكدمات ، واتركيها لمدة ساعة. تساعد الخصائص المضادة للالتهابات على تهدئة الجلد المصاب وتحسين الدورة الدموية وتسريع عملية الشفاء.