أبرزها أمراض القلب والاكتئاب وزيادة الوزن.. مخاطر نقص فيتامين د



فيتامين د فيتامين د

فيتامين د عنصر مهم للصحة ، وبدونه لا يمكن للجسم أن يعمل بشكل صحيح. ولكن مع استمرار حبس العديد من الأشخاص ، فإن غياب ضوء الشمس يمكن أن يسبب نقصًا خطيرًا في فيتامين (د).



لماذا فيتامين د 3 مهم؟

يقول الدكتور هاريش نايك ، استشاري جراحة الأعصاب ، مستشفى هيرانانداني ، مستشفى شبكة فاشي إيه فورتيس: "يحتوي فيتامين D3 على العديد من الآليات التي من خلالها يحسن صحة العظام ، ويتحكم في المشاكل العصبية ، ويقلل من مخاطر العدوى الميكروبية ، ويزيد المناعة الخلوية الطبيعية ، والمناعة التكيفية".



ما هو فيتامين د؟



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وهو هرمون ستيرويد ينشط داخليا بتأثير الأشعة فوق البنفسجية الواردة من الشمس، أو من مصادر الغذاء والمكملات الغذائية. يجب أن يحتوي جسمنا على فيتامين (د) لامتصاص الكالسيوم، حتى نتمكن من تعزيز صحة العظام والحفاظ عليها. يوضح الطبيب أننا نحتاج أيضًا إلى فيتامين (د) لوظائف الجسم المهمة الأخرى.وفقًا للدكتور نايك ، تعد مشكلة صحية عامة تؤثر على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء الهند. "النقص الشديد في فيتامين (د) يؤدي إلى ليونة العظام عند الأطفال (الكساح) وهشاشة العظام وتشوهها لدى البالغين (لين العظام) ، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالات طبية خطيرة.تم ربط نقص فيتامين د الآن بسرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وأمراض القلب والاكتئاب وزيادة الوزن وأمراض أخرى ، أدى نقص ضوء الشمس إلى الحد من الأنشطة والعزلة التي أثرت بشكل كبير على الناس. لقد صادفنا العديد من المرضى الذين عانوا من مشاكل في العظام والاكتئاب ومشاكل عصبية - وكلها مرتبطة بنقص فيتامين (د) ، كما يقول.أعراض نقص فيتامين د عند البالغينالتعب والأوجاع والآلام، والشعور العام بعدم الشعور بالتحسن ، وآلام شديدة في العظام أو العضلات، وضعف قد يسبب صعوبة في صعود السلالم أو النهوض من الأرض، أو كرسي منخفض، وكسور إجهاد، خاصة في ساقيك، وحوضك، والفخذين.المصادر البديلة / الغذائية لفيتامين د 3:* سمك* زيت كبد سمك القد* صفار بيض* جمبري* حليب* حبوب الإفطار* زبادي* عصير برتقالبالإضافة إلى تقدير مصادر الغذاء، يحتاج الإنسان، وخاصة النساء وكبار السن، إلى فحص نقص فيتامين د بانتظام من خلال فحص الدم المرضي واختبار كثافة العظام. ويخلص الدكتور نايك إلى أن هذا مهم للصحة العامة والرفاهية.