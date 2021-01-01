هل كورونا يبقى للأبد؟ .. خبراء وأطباء يجيبون



هل كورونا يبقى للأبد؟ هل كورونا يبقى للأبد؟

عندما تنظر حول العالم في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط ، يمكنك أن ترى أننا حقًا في فترة النمو المتسارع، وما زلنا نرى فيروس كورونا يرتفع بسرعة كبيرة جدًا، حتى في الأماكن التي تضررت بشدة مثل إيطاليا على سبيل المثال لا يزال أمام هذه الدول شهور من هذا التحدي.



عندما تنظر إلى أجزاء أخرى من العالم، مثل إفريقيا، على سبيل المثال ، وأجزاء من شبه القارة الهندية ، يمكنك أن ترى أنها بدأت في التدهور على الرغم من وجود حالات قليلة جدًا جدًا، إذا نظرت بعناية إلى هذا المنحنى، فهو أيضًا في مرحلة النمو السريع وفقا ل time.com





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هل سيختفي فيروس كورونا؟يقول الخبراء إن ما يبدو أنه سيكون لدينا موجة كبيرة من هذا المرض وانتشار فيروس كورونا عبر الكرة الأرضية بشكل أساسي ما لم يحدث شيء مختلف تمامًا في نصف الكرة الجنوبي، والسؤال إذن هو: ماذا سيحدث؟ هل سيختفي هذا تمامًا؟ هل سندخل في فترة موجات دورية؟ أم أننا سننتهي بمرض متوطن منخفض المستوى يتعين علينا التعامل معه؟ يعتقد معظم الناس أن السيناريو الأول الذي قد يختفي فيه هذا تمامًا هو أمر غير مرجح للغاية ، فهو ينتقل بسهولة شديدة بين البشر ، لذلك من المرجح أن يكون هناك موجات أو مرض منخفض المستوى.سيعتمد الكثير من ذلك على ما نفعله نحن كدول ومجتمعات. إذا أجرينا اختبارًا لكل حالة على حدة ، وعزل سريع للحالات ، فيجب أن تكون قادرًا على إبقاء الحالات منخفضة. إذا كنت تعتمد ببساطة على إجراءات الإغلاق الكبيرة دون العثور على كل حالة ، فعندئذٍ في كل مرة ترفع فيها الفرامل ، يمكن أن تعود في موجات. حتى يكون ذلك المستقبل بصراحة ، قد يتحدد من قبلنا واستجابتنا بقدر الفيروس.هل تفشي المرض على نطاق واسع أمر لا مفر منه أم كان من الممكن إيقافه؟كل ما يفعلونه الخبراء هو أنهم يشترون الوقت، ولا يوقفون الفيروس في الواقع، بل يقمعونه ، ويبطئه. ما تريد القيام به الآن هو استغلال ذلك الوقت جيدًا لإجراء الاختبار ، ولإعداد الأنظمة في مكانها الصحيح ، بحيث يمكنك بالفعل إدارة حالات المستوى الفردي التي ستكون أساسية لإيقاف هذا.والسؤال الكبير الآن هو "هل ستستغل الدول هذا الوقت على النحو الأمثل خلال فترات الإغلاق هذه؟" لأنه إذا أغلقته مجتمعاتك واقتصاداتك وأمل في الأفضل ... هذه حرب عصابات ضد فيروس ، فإن الفيروس سيقضي عليك ، وسوف ينتشر بهدوء بين الأسر وبعد ذلك ستذهب للسماح لهم جميعًا بالذهاب مرة أخرى والخداع ، فلا داعي لعدم الإقلاع مرة أخرى ، إلا إذا كنت مستعدًا لذلك.إلى متى تعتقد أن هذا التفشي سيؤثر على الحياة اليومية وكم من الوقت تعتقد أنه سيستغرق عودة الحياة إلى طبيعتها؟عليك أن تقارنه بالأمثلة القليلة التي مررت بها ، ومن ثم عليك العودة إلى الصين ، والنظر إلى كوريا [الجنوبية] ، والنظر إلى سنغافورة. هذه البلدان في مراحل مبكرة جدًا ، إذا كان عليها أن ترمي كل شيء عليها ، فمن المحتمل أن يكون أمامها شهرين ، إن لم يكن لفترة أطول قليلاً ، ربما ثلاثة أشهر ولكن هناك تحور وتطور الفيروس بشكل سريع يجعل العالم يقف امام الفيروس عاجلا لا يستطيع تحديد وقت محدد لاختفاء كورونا.