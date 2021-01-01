أبرزها عسر الهضم والكعب المتشقق.. أعراض نقص فيتامين ب3 في الجسم



فيتامين ب3 فيتامين ب3

فيتامين ب 3 هو واحد من ثمانية فيتامينات ب. يلعب دورًا في تحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة ويساعد الجسم أيضًا على استخدام البروتينات والدهون، ويحافظ على صحة الجلد والشعر والجهاز العصبي، يمكن أن يتسبب نقص هذا الفيتامين في ظهور أعراض تعرف باسم البلاجرا مما يؤدي إلى ظهور كعب جاف ومتشقق.







.يحدث نقص فيتامين ب 3 أحيانًا نتيجة تناول كميات كبيرة من الكحول، وتشمل أعراض النقص الخفيف عسر الهضم والتعب والقيء وآفة القرح والاكتئاب، يمكن أن يشير الكعب الجاف والمتشقق أيضًا إلى أنك لا تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 3 في نظامك الغذائي.

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يعرف فيتامين ب 3 أيضًا باسم النياسين.يُلاحظ نقص فيتامين ب 3 بشكل ملحوظ في أجزاء الجسم ذات معدلات عالية من تجدد الخلايا، مثل الجلد أو الجهاز الهضمي.تلعب هذه المغذيات الأساسية دورًا مهمًا في استقلاب الطاقة.بدون فيتامين ب 3 ، لن تكون قادرًا على تحويل الطاقة في طعامك إلى طاقة ليستخدمها جسمك.عندما لا تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 3 ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بحالة تسمى البلاجرا.قال Healthline إن أحد أعراض البلاجرا هو الجلد الجاف والمتقشر الذي يمكن أن يتطور في أجزاء من جسمك ، بما في ذلك كعبيك.وأضاف الموقع الصحي: "يعاني مرض البلاجرا أيضًا من الخرف والإسهال والتهاب الجلد، المعروف أيضًا باسم" الثلاثة دي إس.عادة ما يسبب التهاب الجلد المرتبط بالبلاجرا طفح جلدي على الوجه أو الشفتين أو القدمين أو اليدين. عند بعض الأشخاص، يتشكل التهاب الجلد حول الرقبة، وهو أحد الأعراض المعروفة باسم عقد كاسال.تشمل أعراض التهاب الجلد الإضافية ما يلي:جلد أحمر متقشرمناطق تغير لونها تتراوح من الأحمر إلى البنيجلد سميك أو قشري أو متقشر أو متشققبقع الجلد الحارقة والحكة