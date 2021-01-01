خالد الغندور يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الأهلي.. ماذا حدث ؟

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صورة الخبر: خالد الغندور
خالد الغندور

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، هجوما حادا على اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ، ووادي دجلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد الغندور، في تصريحات إذاعية :"لماذا اختلفت المعايير بسبب الأهلي، حيث رفض اتحاد الكرة في الموسم الماضي تأجيل مباريات الزمالك رغم ارتباط الأبيض بمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتم خصم 6 نقاط من الفريق".

وأضاف خالد الغندور :"اختلاف المعايير يتسبب في حالة من اللغط بين الجماهير، كما أن هناك بعض التساؤلات، لماذا لم يتم تأجيل مباريات بيراميدز رغم مشاركته الأفريقية".

وتابع : "الأهلي بالفعل يعاني من ضغط في المباريات، خاصة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث يلعب مباراة كل 3 أيام، لكن حظ الزمالك هو الخروج من البطولة الأفريقية، ولذلك سيكون الضغط على لاعبيه أقل".

وتحدث عن لقاء الزمالك وبيراميدز قائلًا : " أتعجب من افتقاد جهاد جريشة للخبرة، وعدم قدرته على احتساب الوقت بدل الضائع خلال اللقاء ، متابعا: "،جهاد جريشة احتسب 8 دقائق وقتا بدلا من الضائع ولعب أقل من دقيقتين ومش عارف ليه، فى تسريب من لجنة الحكام بيقول أن السماعات باظت وعشان كده أنهى المباراة وهو عذر أقبح من ذنب".

المصدر: elbalad

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