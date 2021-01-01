وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، هجوما حادا على اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ، ووادي دجلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وقال خالد الغندور، في تصريحات إذاعية :"لماذا اختلفت المعايير بسبب الأهلي، حيث رفض اتحاد الكرة في الموسم الماضي تأجيل مباريات الزمالك رغم ارتباط الأبيض بمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتم خصم 6 نقاط من الفريق".
وأضاف خالد الغندور :"اختلاف المعايير يتسبب في حالة من اللغط بين الجماهير، كما أن هناك بعض التساؤلات، لماذا لم يتم تأجيل مباريات بيراميدز رغم مشاركته الأفريقية".
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التعليقات على خالد الغندور يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الأهلي.. ماذا حدث ؟
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