خالد الغندور يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الأهلي.. ماذا حدث ؟



خالد الغندور خالد الغندور

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، هجوما حادا على اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ، ووادي دجلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وقال خالد الغندور، في تصريحات إذاعية :"لماذا اختلفت المعايير بسبب الأهلي، حيث رفض اتحاد الكرة في الموسم الماضي تأجيل مباريات الزمالك رغم ارتباط الأبيض بمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتم خصم 6 نقاط من الفريق".



وأضاف خالد الغندور :"اختلاف المعايير يتسبب في حالة من اللغط بين الجماهير، كما أن هناك بعض التساؤلات، لماذا لم يتم تأجيل مباريات بيراميدز رغم مشاركته الأفريقية".

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وتابع : "الأهلي بالفعل يعاني من ضغط في المباريات، خاصة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث يلعب مباراة كل 3 أيام، لكن حظ الزمالك هو الخروج من البطولة الأفريقية، ولذلك سيكون الضغط على لاعبيه أقل".وتحدث عن لقاء الزمالك وبيراميدز قائلًا : " أتعجب من افتقاد جهاد جريشة للخبرة، وعدم قدرته على احتساب الوقت بدل الضائع خلال اللقاء ، متابعا: "،جهاد جريشة احتسب 8 دقائق وقتا بدلا من الضائع ولعب أقل من دقيقتين ومش عارف ليه، فى تسريب من لجنة الحكام بيقول أن السماعات باظت وعشان كده أنهى المباراة وهو عذر أقبح من ذنب".