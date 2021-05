بدون فوائد.. تعرف على عرض التقسيط من البنك الأهلي لأكثر من 100 علامة تجارية بدون فوائد.. تعرف على عرض التقسيط من البنك الأهلي لأكثر من 100 علامة تجارية

يطرح البنك الأهلي المصري عرض تقسيط لعملائه، لمدة 6 شهور بدون فوائد من خلال بطاقات الأئتمان الخاصة به، لقائمة تضم أكثر من 100 علامة تجارية تضم أجهزة منزلية وآثاث، مستلزمات طبية، منتجات السيراميك، البورسلين، خدمات الرعاية الصحية، الكترونيات، إطارات وخدمات السيارات، ملابس والمنتجات الخاصة بالأطفال، البصريات، الحقائب، الأحذية ، الساعات، الخدمات السياحية، شركات التأمين، المجوهرات، مراكز صيانة السيارات، الملابس، نوادي صحية، مستلزمات طبية ومستحضرات التجميل.



تفاصيل برنامج التقسيط من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي عرض التقسيط لعملائه على الاجهزة المنزليةوالتي تضم علامات تجارية كالتالي: “عبدالعزيز ستورز، فروع اليكترو ستار، فروع راية شوب، فروع بواري، إليكترونيك هاوس، فريش، إل جي، راديو طلعت، رزق الله، زانوسي.



ويتيح البنك الأهلي عرض التقسيط على منتجات الآثاث والمستلزمات الطبية والتي تضم العلامات التجارية: ACE ، فروع اونلاين Homzmart، وفروع اونلاين Manzzeli، وفروع designy، وهوم سنتر ، و Hub furniture، وفروع Ideal House، وفروع اونلاين قباني للاثاث، وفروع High point ، و ماستربد، وشبانة ستور.

ويوفر البنك الأهلي لعملائه في عرض التقسيط منتجات السيراميك والبورسلين من خلال فروع سيراميكا كيلو باترا، وسيراميك الجوهرة، وفروع ابو الدهب.ويقدم البنك الأهلي خلال عروض التقسيط خدمات الرعاية الصحية من خلال معامل المختبر ، ومعامل البرج، ومعامل البرج سكان، وخدمات علاج الأسنان من خلال Shiny White.ويتيح البنك الأهلي بعرض التقسيط على الالكترونيات من خلال: فروع اونلاين 2B ، و Bose ، و فروع اونلاين Dubai phone ، و Select ، و K-Mobile ، و LINKEM stores و فروع اونلاين Egypt Game store ، وفروع اونلاين Incredideals ، و iMedia ، وiPlus و Sharaf DG و Tradeline و Union وSwitch Plus.ويوفر البنك الأهلي عرض التقسيط على منتجات إطارات و خدمات سيارات من خلال العلامات التجارية : Ghataty و Tires Plus و Barakat و NatQuick وفروع Fit & Fix ومنتجات Nacita وفروع One Stop ومنتجات Tamco وفروع Ashrafco.ويقدم البنك الأهلي من خلال عرض التقسيط لمنتجات الأطفال من خلال : Junior و Hedeya ، وعروض البصريات من خلال Baraka وفروع Blue Eyes ومنتجات Eye Fashion وفروع C&CO وخدمات Happy Vision ومنتجات Joly Optics وفروع Mansi Eyewear ومنتجات Mounir Nassif.ويتيح البنك الأهلي منتجات الحقائب و الاحذية من خلال العلامات التجارية: Charles & Keith ومنتجات CAT وفروع Hush Puppies ومنتجات dejavu، ويتيح شراء الساعات بعرض التقسيط من خلال Kamar Watches.ويقدم البنك الأهلي الخدمات السياحيه بعرض التقسيط من خلال: Paradisio Travel و منتجع هيلتون شاركس باي و شركة Royal Savoy وفندق Savoy Hotel وفندق Sierra Hotel، ويقدم البنك الأهلي خدمات شركات التامين من خلال Allianz.ويتيح البنك الأهلي لعملائه منتجات الكريستال من خلال Crystal Asfour و Sheffield و Kandil ، ويقدم عروض التقسيط على المجوهرات من خلال Glamour وSelect Jew، وعرض التقسيط عل مراكز صيانة السيارات من خلال: ABOU GHALY MOTORS و فروع Modern Motors وفروع Mansour Auto وفروع ALBARGASY AUTOMOTIVE وفروع AAV، وفروع Abou ghali Automotive، وفروع Auto Jameel وفروع ElSaba، وفروع GB Auto وفروع Kasrawy وفروع Toyota.ويقدم البنك الأهلي عرض التقسيط على الملابس من خلال العلامات التجارية، CalvinKlein و فروع Shick وفروع Jakamen وفروع Matalan وفروع POLO RLوفروع Ravin وفروع TOMMY HILFIGER وفروع Tie House وفروع Town Team وفروع Ben Soliman.ويوفر البنك الأهلي عروض التقسيط على خدمات النوادي الصحية و المستلزمات الرياضية من خلال Hers Gym و Intersport وBalance Gym و فروع Golds Gymوفروع Max Muscle وفروع Transformers وفروع TSS، ومنتجات مستحضرات التجميل من خلال فروع Rush Brush.شروط عرض التقسيط من البنك الأهلي المصريوضع البنك الأهلي المصري شروط عامة للاستفادة من عرض التقسيط بدون فوائد لمدة 6 أشهر يتصدرها ان العروض يستفيد بها عملاء بطاقات الائتمان فقط، كما أنه لا تطبيق خلال فترات التنزيلات و عروض الخصوماتواحتفظ البنك الأهلي لنفسه بحق تعديل او الغاء أي من او كل هذه العروض بدون سابق انظار .وللاستفادة من عرض تقسيط البنك الأهلي، يجب اخطار الكاشير لدي أي من المحلات التجارية بالرغبة في اجراء معاملة الشراء كتقسيط قبل تنفيذ عملية الشراء، وتصل فترة التقسيط الى 6 أشهر بدون فوائد