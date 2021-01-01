

مواصفات وأسعار هيونداي i20 الجديدة في مصر مواصفات وأسعار هيونداي i20 الجديدة في مصر

مع بداية شهر أبريل الحالي أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو (باعتبارها وكيلا لسيارات هيونداي في مصر) عن بدء تقديمها لموديل 2021 الجديد كليا من سيارتها i20 في السوق المحلي، حيث ننشر اليوم أحدث أسعار وقائمة بمواصفات فئات هذه السيارة المتاحة بأربع فئات أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى بسعر 265 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 285 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر 295 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر 305 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذا الموديل الجديد من السيارة مزود بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1400 سي سي، وهو بقوة 100 حصان وعزم 134 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات المقدمة بهذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن الكتروني للسيارة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مرايا جانبية بخاصية التسخين.- سنسور خلفي.- نظام لتفعيل المكابح عند الضرورة.- شاشة 3.5 بوصة رقمية بين عدادات السيارة.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء يدوي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- شاشة 3.8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مدخل USB وبلوتوث.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- زجاج داكن.- مصابيح LED أمامية نهارية.- مثبت سرعة.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- كاميرا خلفية.- عجلة قيادة قابلة للتعديل.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مفتاح ذكي.- مرايات جانبية بخاصية الطي كهربائيا.- سنسور مطر.- شاشة 8 بوص باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- شبكة تهوية أمامية باللون الأسود.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح ضبابية أمامية.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية أمامي وجانبية وستائرية.- مرآة داخلية بخاصية التعتيم.- سنسور لتحذير السائق من الاصطدامات الأمامية.- مقاعد خلفية قابلة للطي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- ناقل حركة مغطى بالجلد.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.