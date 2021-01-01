

لهذا السبب.. وكيل فولكس فاجن ينفي استيراد سيارات كهربائية للعلامة الألمانية في مصر لهذا السبب.. وكيل فولكس فاجن ينفي استيراد سيارات كهربائية للعلامة الألمانية في مصر

نفى الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن في مصر، نبأ استيراد الشركة رسميًا أي طرازات كهربائية للعلامة الألمانية في مصر بالسنين الماضية أو في الفترة الحالية، كما أن الشركة لا تدعم هذه السيارات وغير مسئولة عن أي مشاكل فنية قد تنشأ من استخدامها بأي شكل.







فضمان هذه السيارات لا يسري في مصر ولا يتوافر لها قطع غيار كما أن مراكز الخدمة ليست مُجهزة لاستقبال هذه النوعية من السيارات.

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كما تود الشركة أن تنوه إلى أن تقديم السيارات الكهربائية من مجموعة فولكس فاجن إلى أي سوق جديد يحتاج إلى دراسة كاملة ، تشمل في البداية اختبار هذه النوعية من السيارات في ظروف التشغيل الحارة والمختلفة الخاصة بالمنطقة.ثم تجهيز مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع لاستقبال هذه النوعية من السيارات، مع تدريب مُتخصص لكل العاملين في الشركة الذين سيتعاملون مع هذه النوعية الجديدة من السيارات، كل هذا بغرض تقديم السيارات الكهربائية بطريقة أمنة وعملية.وأكد وكيل العلامة التحارية أن سيتم تقديم السيارات الكهربائية في مصر بالمستقبل القريب، ولكن بعد تنفيذ خطة التقديم بشكل كامل وآمن، لذا فاستيراد السيارات الكهربائية من علامة فولكس فاجن في الوقت الحالي سيكون تحت المسئولية الكاملة للمستوردين، وبدون أي دعم من الوكيل المصري الحصري.