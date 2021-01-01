تقدم شركة سوزوكي اليابانية العديد من الطرازات المختلفة داخل أسواق السيارات العالمية، و تشارك بنسختها سويفت موديل 2021 داخل السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات و هم، GL و GLX، حيث تعتمد على اطلالة الهاتشباك، و باقة من المواصفات الداخلية، و التي تتعلق بوسائل الامن و السلامة، و عناصر التحكم و الرفاهية.
تعتمد سوزوكي سويفت موديل 2021 على محرك سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 84 حصان، مع 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.
و تأتي سويفت 2021 بنسبة طول بلغت 3840 مم، و بعرض 1735 مم، و 1495 للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 265 لتر، بينما بلغت نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر، عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم.
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التعليقات على مواصفات و أسعار سوزكي سويفت 2021 في السعودية|
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