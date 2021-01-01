وظائف ولاعة السيارة التي لم تسمع عنها من قبل

مدخل ولاعة السجائر في السيارة يعتبر من أبرز التجهيزات الرئيسية التي تتواجد فيها ، ويمكن استخدامه في العديد من الوظائف الهامة ، وبالرغم من ذلك فإن الكثير من قائدي السيارات لا يدرون الفوائد والاستخدامات العديدة له ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .
تتنوع الأجهزة والملحقات المفيدة والعملية، التي يمكن تشغيلها عبرمدخل ولاعة السجائر في السيارة ، وتتضمن أدوات العناية بالسيارة مثل المفك الكهربائي أو المكانس الكهربائية وأضواء التحذير ومضخة هواء الإطارات وغيرها .
يتم تجهيز السيارات الحديثة بمقبس ولاعة ينتج قدرة كهربائية 12 فولت، وبالإضافة إلى وظيفته الأساسية في إشعال السجائر، فإنه يمكن توصيل هذا المقبس بالعديد من الأجهزة العملية المفيدة للسائقين .
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