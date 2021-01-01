هل يسبب كورونا فقدان حاسة السمع؟

مع دخول مصر الموجة الثالثة من فيروس كورونا، حذر خبراء ومسؤولون صحيون من تأثير مرض "كوفيد-19" على حاسة السمع، ضمن مجموعة واسعة من الأعراض التي يتسبب بها.
وقال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يبث على القناة "الأولى" المصرية، إن أعراض الموجة تشبه الموجتين السابقتين وتختلف من شخص لآخر.
وأوضح أن الأعراض تتمثل فى الصداع والغثيان والقيء، وفقد حاستي الشم والتذوق والحمى، مشيرا إلى أنه لم ترصد أى حالة فقدان للسمع كما يشاع أنها من أعراض الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
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