

هبوط ناجح ونادر لطاقم رواد فضاء في خليج المكسيك (فيديو) هبوط ناجح ونادر لطاقم رواد فضاء في خليج المكسيك (فيديو)

أعادت شركة "سبيس إكس" الأمريكية 4 رواد فضاء من المحطة الفضائية الدولية، اليوم الأحد، منفذة أول هبوط مائي لطاقم أمريكي في الظلام، منذ هبوط "أبولو 8".



وتم هبوط المركبة الفضائية "Crew Dragon" في الساعة 9:57 بتوقيت موسكو (2:57 بتوقيت شرق أمريكا) في منطقة خليج المكسيك، بالقرب من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.



وتوجهت هذه المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية في نوفمبر عام 2020 وعلى متنها 3 رواد فضاء أمريكيين، وهم مايكل هوبكنز، وفيكتور غلوفر، وشينون وولكر، ورائد الفضاء الياباني سويتي نوغوتي. وفي نهاية أبريل الماضي وصل إلى المحطة طاقم جديد يتضمن الأمريكيين شين كيمبرو وميغان ماكارتور، والياباني أكيخيدو خوسيديه، والفرنسي توم بيسكي. وإضافة لهم يتواجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، والأمريكي مارك واندي هاي، الذين وصلوا إلى المحطة على متن المركبة الفضائية الروسية "سويوز أم أس-18" الشهر الماضي.