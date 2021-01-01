الكشف عن مدة فاعلية المناعة التي يوفرها اللقاح الروسي الثالث

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الكشف عن مدة فاعلية المناعة التي يوفرها اللقاح الروسي الثالث

كشف المدير العام لمركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، أيدار إيشموخاميتوف، عن مدة فاعلية المناعة بعد تلقي اللقاح الروسي الثالث، "كوفيفاك".

وقال المدير العام في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن المناعة ضد "كوفيد-19" تستمر حوالي ثمانية أشهر بعد التطعيم بلقاح "كوفيفاك". وتقدر نسبة فاعلية اللقاح المناعية بـ 85%.

وبين الخبير: "حسب خبرتنا تقدر الفاعلية بحوالي ثمانية أشهر. ويتم إنتاج الأجسام المضادة ببطء نوعًا ما، هذا لقاح خفيف. يظهر بحثنا أن المناعة الخلوية تتشكل في هذه الحالة أيضا".
ويعد لقاح "كوفيفاك" الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية. وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم في 11 أغسطس/آب العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك V".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تم تسجيل "إيبي فاك كورونا"، ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

المصدر: سبوتنيك

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