هشام إبراهيم : انعقاد دائم لإدارة الزمالك.. الوضع خرج عن حدود الصبر والتحمل

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صورة الخبر: هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

أعلن هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة المديرة لنادي الزمالك، عن انعقاد دائم لمجلس الإدارة.

وصرّح إبراهيم لـ في الجول: "مجلس إدارة الزمالك في حالة انعقاد دائم، وهناك قرارات سنتخذها دفاعا عن حقوق النادي".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بمباراة بيراميدز فقط، ولا قرارات اتحاد الكرة اليوم، بل للرد أيضا على ما يتعرض له النادي في اليد والسلة".

وأتم: "الوضع خرج عن حدود التحمل والصبر، لن نسكت على ما يحدث".

المصدر: filgoal

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