هشام إبراهيم : انعقاد دائم لإدارة الزمالك.. الوضع خرج عن حدود الصبر والتحمل



هشام إبراهيم هشام إبراهيم

أعلن هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة المديرة لنادي الزمالك، عن انعقاد دائم لمجلس الإدارة.



وصرّح إبراهيم لـ في الجول: "مجلس إدارة الزمالك في حالة انعقاد دائم، وهناك قرارات سنتخذها دفاعا عن حقوق النادي".



وأضاف: "الأمر لا يتعلق بمباراة بيراميدز فقط، ولا قرارات اتحاد الكرة اليوم، بل للرد أيضا على ما يتعرض له النادي في اليد والسلة".

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وأتم: "الوضع خرج عن حدود التحمل والصبر، لن نسكت على ما يحدث".