أعلن هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة المديرة لنادي الزمالك، عن انعقاد دائم لمجلس الإدارة.
وصرّح إبراهيم لـ في الجول: "مجلس إدارة الزمالك في حالة انعقاد دائم، وهناك قرارات سنتخذها دفاعا عن حقوق النادي".
وأضاف: "الأمر لا يتعلق بمباراة بيراميدز فقط، ولا قرارات اتحاد الكرة اليوم، بل للرد أيضا على ما يتعرض له النادي في اليد والسلة".
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التعليقات على هشام إبراهيم : انعقاد دائم لإدارة الزمالك.. الوضع خرج عن حدود الصبر والتحمل
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