الإرهابي أشرف علي حسين الغرابلي أحد عناصر أنصار بيت المقدس الإرهابي والمسؤول عن تجنيد الراغبين في الالتحاق به، وقام بعدد كبير من التفجيرات الارهابية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين والذى ظهر فى مسلسل الاختيار٢.
يعتبر الإرهابي أشرف الغرابلى من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي والمسؤول عن العمليات بنطاق القاهرة والجيزة وهو المدبر الرئيسي لحادث اغتيال العقيد محمد مبروك بالقاهرة والمقدم طارق سامح مباشر و4 مجندين آخرين، بمرسى مطروح.
وهو من المخططين لمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق واغتيال العقيد أشرف القزاز كما تورط في عمليات الهجوم المسلح على دورية ونقطة أمنية بمدينة الفرافرة، وأخرى تابعة للقوات المسلحة بمنطقة مسطرد.
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التعليقات على المسئول عن تجنيد الشباب بجماعة أنصار بيت المقدس .. الإرهابي أشرف الغرابلي..تاريخ من الإجرام
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