المسئول عن تجنيد الشباب بجماعة أنصار بيت المقدس .. الإرهابي أشرف الغرابلي..تاريخ من الإجرام



الإرهابي أشرف علي حسين الغرابلي الإرهابي أشرف علي حسين الغرابلي

الإرهابي أشرف علي حسين الغرابلي أحد عناصر أنصار بيت المقدس الإرهابي والمسؤول عن تجنيد الراغبين في الالتحاق به، وقام بعدد كبير من التفجيرات الارهابية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين والذى ظهر فى مسلسل الاختيار٢.



يعتبر الإرهابي أشرف الغرابلى من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي والمسؤول عن العمليات بنطاق القاهرة والجيزة وهو المدبر الرئيسي لحادث اغتيال العقيد محمد مبروك بالقاهرة والمقدم طارق سامح مباشر و4 مجندين آخرين، بمرسى مطروح.



وهو من المخططين لمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق واغتيال العقيد أشرف القزاز كما تورط في عمليات الهجوم المسلح على دورية ونقطة أمنية بمدينة الفرافرة، وأخرى تابعة للقوات المسلحة بمنطقة مسطرد.

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دبر الإرهابي وتورط في تنفيذ الهجوم على القوات الأمنية المكلفة بتأمين مقر سفارة النيجر بشارع الهرم ومتورط أيضا في تفجير مبنى القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومبنى الأمن الوطني بالقليوبية.وفى بتاريخ 9 نوفمبر 2015، رصد ضباط الأمن الوطني تردد الارهابي على منطقة المرج، للإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية كبرى ونفذت الشرطة عدة أكمنة لتطويق مساراته، وفور رصده مستقلا إحدى السيارات، اقتربت قوات الشرطة منه لضبطه، إلا أنه استشعر ذلك، وبادر بإطلاق النيران تجاه القوات، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرعه.عثرت الشرطة بحوزته على طبنجة ماركة CZ عيار 9 مم، و كارنيه منسوب صدوره لشركة بترول مُثبت عليه صورته الشخصية، وذلك لتسهيل تحركاته.