إنذار بكارثة .. تجمعات وزحام في مناطق متفرقة بالقاهرة رغم التحذيرات من كورونا ..فيديو



تزايد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تزايد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

مع تزايد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا حسب ما تعلنه وزارة الصحة والسكان، وتسجيل معدل مرتفع نوعاً ما يتعدى الألف إصابة يومياً، إضافة إلى عشرات الوفيات، بقي الوضع مخيفا للبعض ويتطلب التزاما تاما بالإجراءات الوقائية للنجاة من هذا الوباء.



وينذرنا التجاهل وإهمال الإجراءات الاحترازية بكوارث وخيمة، وتحذر الحكومة المواطنين من التكدسات والزحام، وتناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالكمامات، ومنع التجمعات بالمناسبات والأعياد حرصاً على السلامة العامة.



رصدت عدسة صدى البلد، زحام المواطنين بالشوارع والأحياء الشعبية المختلفة بمناطق متفرقة من القاهرة، وتجاهل المواطنين للإجراءات الاحترازية، رغم التحذيرات الشديدة من انتشار فيروس كورونا مؤخراً.

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يذكر أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا تجتاح العالم أجمع، وتم تسجيل أعلى الإصابات فى الولايات المتحدة والهند وتركيا والبرازيل وفرنسا بإجمالي إصابات ٣ ملايين و ٨٠٠ ألف حالة بما يعادل ٦٥٪؜ من معدل الإصابات العالمية، وكان أعلى معدل للوفيات الأسبوع الماضي فى الهند بما يزيد عن ٢٢ ألف حالة وفاة وتليها البرازيل التى وصلت إلى أكثر من ١٥ ألف حالة وفاة.ويعتبر الوضع فى مصر ليس بعيدا عن ما يحدث عالميًا، وبناءا عليه اتخذت الحكومة المصرية منذ بداية شهر رمضان عدة إجراءات لتقليل إمكانية حدوث إصابات بفيروس كورونا المستجد منها منع اقامة موائد الرحمن والسرادقات والاعتكاف فى المساجد والتطبيق الشديد للإجراءات الاحترازية فى المساجد وخاصة صلاة القيام، كما تستمر وزارة الصحة في تقديم خدمات التطعيم ضد فيروس كورونا.ونفذ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة فى عدد من أحياء العاصمة مساء اليوم لمتابعة التزام المقاهى بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي أقرها رئيس الوزراء وضبط المقاهي التي تقدم الشيشة.وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم لمتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمتابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمحلات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الصيفية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وغلقها على الفور.https://www.facebook.com/watch/?v=1762683920586266