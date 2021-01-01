علوم حلوان : تقديم الالتماسات على نتائج الامتحانات خلال أسبوعين



كلية العلوم جامعة حلوان كلية العلوم جامعة حلوان

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان الإجراءات التى يتم اتباعها فى الإلتماس على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021 .



يأتى هذا فى وقت تتابع فيه الكلية فعاليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين والذى يعنى نسبة 40% حضور للجامعة و60% لنظام الاون لاين لكافة الفرق والاقسام تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .





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أكد الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم أنه يتم فتح باب الالتماسات بعد إعلان النتائج ويتم تقديمها فى مقر شئون الطلاب فى الكلية لمدة اسبوعين من موعد إعلان النتيجة .وأضاف"أبو الدهب" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه تم إعلان نتائج عدد من الأقسام بالكلية ولم يتبق سوى عدد قليل سوف يتم إعلانه خلال أيام .وأشار “أبو الدهب” الى أن كنترولات الجامعة انتظمت في أعمالها ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية وأنه جارى العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق و باقى الشعب لإعلانها في أقرب وقت .وأوضحت إدارة الكلية أنه يجب على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .مواعيد الدراسة بعلوم حلوان فى رمضانوكانت قد أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان مواعيد وجداول المحاضرات بالفصل الدراسي الثاني.وأعلنت الكلية أنه قد تقرر تعديل الجداول الدراسية بالفصل الدراسي الثاني على أن يبدأ اليوم الدراسي فى تمام الساعة 8 صباحا وينتهي فى تمام الساعة 1 ظهرآ.وأضافت الكلية فى بيان لها، أنه سوف يتم تقليل زمن المحاضرة فى شهر رمضان الكريم بحيث تكون نصف ساعة ليتم تقليص الوقت وحتى يكون لديهم الوقت الكافي قبل موعد الإفطار .