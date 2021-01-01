أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان مجموعة برامج تدريبية لشهر مايو 2021، والتي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.
ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز دورة تدريبية حول تدريبية حول سبل التيسير للمعاقين بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ٢٣ و ٢٤ مايو ٢٠٢١ .
وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.
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التعليقات على ٢٣ مايو .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول سبل التيسير للمعاقين
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