أبرزها الملح.. روشتة طبيعية لعلاج الجيوب الأنفية

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علاج الجيوب الأنفية

ذكرت مجلة American Family Physician، أنه معظم الأطباء يعتقد أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة التهابية، لهذا السبب غالبًا ما يصفون الأدوية المضادة للالتهابات، مثل الكورتيكوستيرويدات.

روشتة لعلاج الجيوب الأنفية

شرب كمية كافية من الماء كل ساعتين.

تناول الأطعمة ذات الخصائص المضادة للبكتيريا مثل الثوم، والزنجبيل، والبصل

شرب الزنجبيل مع إضافة العسل الخام.



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علاج الجيوب الأنفية بالملح

علاج الجيوب الانفية بالملح يلجأ إليه الكثير لأنه طريقة بسيطة.. إنها طريقة منخفضة التكلفة لتقليل إفرازات الأنف.

المصدر: مجلة American Family Physician

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