أبرزها الملح.. روشتة طبيعية لعلاج الجيوب الأنفية



علاج الجيوب الأنفية علاج الجيوب الأنفية

ذكرت مجلة American Family Physician، أنه معظم الأطباء يعتقد أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة التهابية، لهذا السبب غالبًا ما يصفون الأدوية المضادة للالتهابات، مثل الكورتيكوستيرويدات.



روشتة لعلاج الجيوب الأنفية



شرب كمية كافية من الماء كل ساعتين.

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