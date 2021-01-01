علاج الجيوب الأنفية
ذكرت مجلة American Family Physician، أنه معظم الأطباء يعتقد أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة التهابية، لهذا السبب غالبًا ما يصفون الأدوية المضادة للالتهابات، مثل الكورتيكوستيرويدات.
روشتة لعلاج الجيوب الأنفية
شرب كمية كافية من الماء كل ساعتين.
تناول الأطعمة ذات الخصائص المضادة للبكتيريا مثل الثوم، والزنجبيل، والبصل
شرب الزنجبيل مع إضافة العسل الخام.
txtنزلات البرد حيل سريعة تخلصك منها بدون مضادات حيوية
txtكل ما تريد معرفته عن برد الصيف.. وطرق علاجه
txtبرد ولا كورونا.. 4 أعراض تحسم الجدل
ترطيب الأنف
تنظيف الجيوب الأنفية بالزيوت
علاج الجيوب الأنفية بالملح
علاج الجيوب الانفية بالملح يلجأ إليه الكثير لأنه طريقة بسيطة.. إنها طريقة منخفضة التكلفة لتقليل إفرازات الأنف.
التعليقات على أبرزها الملح.. روشتة طبيعية لعلاج الجيوب الأنفية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق