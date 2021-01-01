لإطلالة جذابة وأنيقة.. تعرفي على اتيكيت ملابس رمضان

اتيكيت ملابس رمضان
اتيكيت ملابس رمضان من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات، وذلك لأن يكثر خلال شهر رمضان الكريم العزومات و الخروجات و التجمعات العائلية على مائدة الإفطار و السحور أيضا.
لذا تحتار العديد من الفتيات و السيدات في اختيار الملابس و المكياج الذي يتناسب مع عزومات شهر رمضان.
قدمت خبيرة الاتيكيت و المظهر إيمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عدة نصائح لـ اتيكيت ملابس رمضان، كان أهمها ..
-يجب أن نبتعد عن الملابس الصارخة أو غير المحتشمة
-نهتم بالملابس التي تضفي الروح الرمضانية كالعباءة المنقوشة أو البلوزات المزخرفة
-يمكن أن تظهري بإطلالة مختلفة بالعباءة الملونة أو فستان ذو طابع عربي
-من الممكن ارتداء بونشو طويل على ملابسك المعتادة مع بعض الإكسسوارات البسيطة
-يجب الأبتعاد عن المكياج الصارخ و الأكسسوارات اللامعة
-يجب أن نبتعد عن الملابس الصارخة أو غير المحتشمة
-نهتم بالملابس التي تضفي الروح الرمضانية كالعباءة المنقوشة أو البلوزات المزخرفة.
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