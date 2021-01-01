جديد ومميز.. طريقة عمل أرز مدخن بالخضار والدجاج



أرز مدخن بالخضار والدجاج أرز مدخن بالخضار والدجاج

يمكن إعداد الأرز بطرق عديدة وليس المفلفل فقط كما يعتقد البعض، ومن الأصناف اللذيذة أرز مدخن حيث يعد طبقا مميزا يمكن تقديمه بجوار الأطباق الأخرى.







ويمكن وضع بعض الإضافات الأخرى لطبق الـ أرز مدخن وتحويله لوجبة رئيسية مثل الفراخ.

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نقدم لكم طريقة عمل أرز مدخن بالخضار والدجاج بخطوات الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج “اتفضلوا عندنا”.مقادير أرز مدخن بالخضار والدجاجبصل مفرومفلفل أصفر شرائحصدور دجاج شرائحأرز فحمةملح وفلفل بسلة بالجزر1 كوب ذرةزيتحبهان مطحونقرفةكركمبهارات مشكلةلوز محمربقدونس للتزيينطريقة عمل أرز مدخن بالخضار والدجاج* يوضع الزيت في الحلة ثم تضاف الفحمة بالفويل ثم يوضع فوقها القليل من الزيت وتضاف شرائح الدجاج حول الفحمة وتترك قليلا.* في وعاء جديد يضاف القليل من الزيت ويضاف الملح والفلفل الأسود وحبهان مطحون والقرفة والكركم والبهارات والبصل المفروم والذرة وشرائح الفلفل الأصفر ثم تضاف البسلة والجزر ويقلب جيدا.* ترفع الفحمة من النار ويضاف خليط الخضراوات على الدجاج ويترك قليلا.* يضاف الأرز إلى خليط الدجاج والخضراوات ويترك حتى تمام الطهي ويزين بالبقدونس واللوز المحمر ويقدم ساخنا.