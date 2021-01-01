أكلات إفطار رمضان.. أجنحة دجاج محشية وسمبوسك وأرز بالخضار والبشاميل وكنافة بالمانجا



أجنحة دجاج محشية أجنحة دجاج محشية

يعد البحث عن أكلات إفطار رمضان من أكثر الأمور التي تحير المرأة خلال شهر رمضان، حيث ترغب في تعلم طريقة عمل عدة أكلات شهية ولذيذة، وفي نفس الوقت مغذية ومشبعة لتعوضهم عن عناء الجوع طوال ساعات الصيام.







نقدم لكم طريقة عمل عدة أكلات لـ إفطار رمضان تتمتع بمذاق شهي، وهي: أجنحة دجاج محشية وسمبوسك باللحة المفرومة وأرز بالخضار والبشاميل وكنافة بالمانجا.

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طريقة عمل أجنحة دجاج محشيةإذا كنتِ تفكرين فى تحضير أكلات إفطار رمضان جديدة، نقدم لكِ طريقة عمل أجنحة دجاج محشية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة “سي بي سي سفرة”.مقادير أجنحة دجاج محشيةأجنحة دجاجلحم مفروملبندقيقبيضبقسماطثوم بودرةبصل بودرةكمونزنجبيل مطحونبابريكازيتثومبصلملحفلفل أسودطريقة عمل أجنحة دجاج محشية* افرمي البصل والثوم واللحم المفروم وافتحي الأجنحة واقلبيها واحشيها باللحم المفروم* تبليها بالكمون والجنزبيل المطحون والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة والملح والفلفل* ضعيها في الدقيق ثم في خليط البيض واللبن ثم ضعيها في البقسماط واقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها.طريقة عمل سمبوسك باللحمة والمكسراتتعد السمبوسك من أكلات إفطار رمضان الأساسية لذا نقدم لكم طريقة عمل سمبوسك باللحمة والمكسرات بخطوات الشيف شربينيمقادير سمبوسك باللحمة والمكسراتعجينة سمبوسكلحم مفرومبصل وثومكوب بقدونس مفرومملح وفلفلبهارات وجوز الطيب وزعترمكسرات حسب الرغبةطريقة عمل سمبوسك باللحمة والمكسرات* يشوح الثوم والبصل على النار ثم يضاف كل البهارات ثم يضاف اللحمة المفرومة والمكسرات ثم تحشى بها السمبوسة ثم تقلى في الزيت وتقدمطريقة أرز بالخضار والبشاميلتعد صينية الأرز بالخضار والبشاميل من أكلات إفطار رمضان الشبعة ونقدمها لكم بخطوات الشيف غادة التليمقادير أرز بالخضار والبشاميلكوب أرز مطبوخربع كيلو لحم مفرومبصلةكوسةكوب بسلة وجزربطاطسباذنجانطماطم مبشورهملعقة صلصةربع كوب ريحان طازجبشاميلكوب جبنة موتزاريلاملعقة صغيرة زبدةملعقة كبيرة زيت زيتونملح فلفل أسودرشة جوزة الطيبطريقة عمل أرز بالخضار والبشاميل* في حلة على النار يوضع البصل مع الزيت ويضاف اللحم المفروم وتضاف الكوسة والبسلة والجزر والبطاطس والباذنجان والملح والفلفل* تضاف الطماطم المبشورة والصلصة وتقلب جيدا وتترك على النار حتى تتسبك تضاف رشة جوزة الطيب* يفرم الريحان الطازج ويضاف ثم يوضع الارز في الطاجن وعليه طبقة من اللحم المفروم والباشميل ويدخل فرنا ساخنا حتى يحمر وجهه ويقدم.طريقة عمل كنافة بالمانجاتعد الكنافة من أكلات إفطار رمضان الرئيسية فهى من أهم الأصناف الرمضانية التى تقدم فى كل بيت، ونقدم لكم طريقة عمل كنافة بالكريمة والمانجا بخطوات الشيف غادة جميل.مقادير كنافة بالمانجاكنافةزبدةكريمة حلوياتبودرة كريم شانتيهلبنعصير مانجاشربات خفيفمانجا مكعباتطريقة عمل كنافة بالمانجا• كريم شانتى:* • يخفق اللبن وبودرة كريم شانتى حتى يثقل القوام.• كريم شانتى المانجا:* يخفق عصير مانجا وكريمة حلويات وتخلط الكنافة مع الزبدة وتفرد فى صينية مدهونة بزبدة ثم تدخل الفرن حتى يصبح لونها ذهبيا.* توضع طبقة كنافة ثم تدهن بكريم شانتى المانجا على وجه الكنافة وتزين بالكريم شانتى ومكعبات المانجا.