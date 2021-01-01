فى شم النسيم.. 3 طرق صحية لتحضير الرنجة بمذاق شهي



تحضير الرنجة تحضير الرنجة

نحتفل غدا بيوم شم النسيم، ولمرور هذا اليوم بسلام يجب معرفة عدة طرق صحية لتحضير الرنجة لتلافي الأضرار المتوقعة لها وفى نفس الوقت تعجب أفراد الأسرة.



فمن الأمور المهمة لكل ربة منزل تعلم عدة طرق صحية لتحضير الرنجة فى المنزل للحفاظ على صحة أسرتها من المخاطر الصحية التى يتخوف منها الأطباء وخبراء التغذية كارتفاع الضغط والتسمم الغذائي.



وبالنسبة للـ طرق الصحية لتحضير الرنجة فهى تعتمد بشكل أساسي على مزج عدد من العناصر الغذائية الأخرى التى تساعد فى محاربة السموم ورفع المناعة وفى مقدمتها البصل والليمون والكمون.

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ويجب شراء ها من مكان مضمون لضمان الحفاظ على الصحة لأن اتباع طرق صحية لتحضير الرنجة وحده غير كاف للوقاية من المخاطر إذا تم شراء رنجة فاسدة أو غير معلومة المصدر.نقد لكم 3 طرق صحية لتحضير الرنجة بمذاق لايقاوم للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرةطريقة عمل رنجة بالفلفل الألوانمقادير رنجةرنجةبصلطحينةثوممايونيزليمونطماطمبقدونسفلفل الوانخلخسزيتطريقة تحضير الرنجة* قطعي فلفل الوان وبقدونس وطماطم وبصل ثم اضيفي الرنجة المقطعة* اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والمايونيز ثم اضيفيه للسلطة* ضعي الخس المفروم في طبق التقديم وعليه السلطة وقدميهاطريقة عمل رنجة بالطحينةمقادير رنجة بالطحينةرنجةطحينةليمونعيش محمصكمونفلفل حاربصلزبدةفلفل الوانخس كابوتشاخل ابيضطريقة تحضير رنجة بالطحينة* اشوى الرنجه و ينزع منها الجلد ثم ارفعى الثوم و الفلفل الحار فى الكبة مع البصل ويخلطوا جيدا* ضيفى اليه كمون ويخلطوا جيدا ثم ضيفى عصير الليمون و الخل* ضيفى الطحينة ويخلط جيدا حتى تحصلى على قوام متوسط مع الرنجه* ضيفى الزبدة الى الخليط ثم يرفع فى طبق التقديم مع شرائح الليمون و عيش محمصطريقة عمل سلطة رنجةمقادير سلطة رنجةرنجة فيليهخسطماطمبصلكمونليمونخلزيت زيتونفلفل ألوانفلفل حارطريقة عمل سلطة رنجة* تخلط جميع المكونات وتغرف في طبق التقديم وتزين بحلقات البصل وتقدم بالهنا.