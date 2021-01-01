إطلاق نار على إسرائيليين وحماس "تبارك العملية البطولية"|فيديو



إطلاق نار على إسرائيليين إطلاق نار على إسرائيليين

ذكر موقع "واللا" العبري أن سيارة فلسطينية خاصة أطلقت النار على مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على حاجز زعترة جنوب نابلس، ما أسفر عن إصابة 2 بجراح خطيرة وثالث بجراح متوسطة، وانسحاب المنفذين الذين يجري البحث عنهم.







وقالت وسائل إعلام عبرية إن شابا فلسطينيا خرج من سيارة توقفت للحظات، وقام باطلاق النار مباشرة على إسرائليين كانوا في المكان فاصاب ثلاثة أشخاص حالة 2 منهم حرجة، ومن ثم انسحبت السيارة بمن فيها والجيش يقوم بعمليات بحث عنهم.

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وأضافت وسائل الإعلام: " حالة أحد مصابي عملية إطلاق النار جنوب نابلس ميؤوس منها، وإصابة الآخر خطيرة، وقوات الاحتلال تستدعي وحدات للبحث عن المنفذين الفلسطينيين".من جانبها أصدرت حركة حماس بياناً قالت فيه:"نبارك العملية البطولية التي نفذت اليوم على حاجز زعترة جنوب نابلس، وتأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني وإسناداً لأهلنا في مدينة القدس، وهي امتداد شرعي لمقـاومة شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية ونحيي أبطال الضفة الثائرين". بحسب وكالة "شهاب".https://twitter.com/ShehabAgency/status/1388880892404326407?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1388880892404326407%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitframe.com%2Fshow%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FShehabAgency%2Fstatus%2F1388880892404326407