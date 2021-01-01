فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط



حادث قطار المنصورة دمياط حادث قطار المنصورة دمياط



في تكرار لمسلسل حوادث القطارات التي شهدتها الفترة الأخيرة خرج قطار المنصورة دمياط عن القضبان أمام مدينة كفر سعد في دمياط.





تفاصيل حادث قطار المنصورة دمياط



منذ لحظة خروج قطار المنصورة دمياط عن القضبان توقفت حركة القطارات بسبب وجود الجرار والقطار على السكة، فيما هرع الفنيون والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمكن المهندسون من إصلاح القضبان وإعادة الجرار إلى مكانه وتسيير الحركة من جديد.

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