اتحاد الكرة يدرس تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر المقبل.. اعرف السبب

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تدرس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة،إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد فى شهر نوفمبر المقبل بدلا من منتصف شهر أغسطس العام الجاري.







ويستند اتحاد الكرة فى ترحيل موعد إجراء انتخابات مجلس الإدارة إلى انتهاء الدورى الممتاز يوم ٣٠ سبتمبر المقبل إلى جانب التعرف على التصنيف الخاص بالأندية المشاركة فى الجمعية العمومية للاتحاد.

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كما ترغب اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى التواجد على رأس المنظومة الرياضية لأطول فترة لاسيما وأن آخر مهلة نهاية شهر يوليو القادم على أن تخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل التمديد بضعة أشهر أخرى.كانت الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر من العام الماضى أتفقت مع اتحاد الكرة على تعديل بعض البنود الخاصة بلائحة النظام الأساسى.وتضمنت التعديلات على لائحة النظام الأساسى للجبلاية بند التجنيد فى شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة،حيث جرى التنسيق بين الجمعية العمومية والجبلاية من أجل إجراء تعديل على بند التجنيد وان يكون المرشح قد تم إعفاءه نهائيا.وشمل التعديل الثانى عدد أعضاء الجمعية العمومية حيث تم التوافق مع الجمعية العمومية على أن تتضمن اللائحه عبارة 134 ناديا على الأقل.فيما تقرر التعديل الثالث أن يكون خاص ببند الـ8 سنوات وألا يتم تطبيقه فى قادم الايام بأثر رجعى.